- L'ex capo del partito e della fazione politica, Frisch, si sta allontanando dall'AfD.

Ex-leader del AfD della Renania-Palatinato e del gruppo parlamentare, Michael Frisch, lascia il partito ma mantiene il suo seggio nel parlamento regionale. Frisch ha giustificato la sua decisione a Magonza, affermando: "Tutti i tentativi di introdurre cambiamenti all'interno del partito regionale sono risultati vani. Al contrario, i problemi che ho criticato si sono aggravati e rafforzati. Il AfD nella Renania-Palatinato si è trasformato in un partito elitista dove pochi dettano l'agenda".

La critica e il dialogo aperto non sono più tollerati all'interno del partito, secondo il 66enne. "L'ambizione personale e la lealtà prevalgono sulla moralità personale e sull'abilità, la strategia politica e i guadagni materiali sono prioritari. Inoltre, ci sono spostamenti ideologici all'interno del partito che non posso più tollerare. Derive persistenti verso l'estremismo che non vengono affrontate in modo deciso."

L'associazione regionale del AfD appoggia la partenza di Frisch e chiede la revoca del suo mandato. "Date le circostanze dell'uscita di Frisch dalla frazione del AfD e le procedure di espulsione in corso, la partenza di Frisch dal partito è logica e applaudita", ha dichiarato l'associazione. Si chiede a Frisch di rinunciare immediatamente ai suoi mandati ottenuti attraverso il AfD a livello locale e regionale.

Dopo una lotta per il potere, Frisch è stato rimosso dalla carica di presidente della frazione del AfD nel parlamento regionale di Magonza alla fine del 2023. Il suo successore è stato Jan Bollinger. Successivamente, Frisch, che ha accusato Bollinger di violare gli accordi, ha lasciato il gruppo parlamentare regionale del AfD ma ha mantenuto il suo seggio. Bollinger aveva precedentemente assunto la carica di presidente del partito del AfD della Renania-Palatinato da Frisch.

Frisch intende continuare con i suoi compiti nel parlamento regionale. Anche se continua a sostenere i principi fondamentali del AfD, non trova più una ragione per rimanere nel partito dopo oltre un decennio come membro. "Le mie responsabilità nel parlamento regionale rimangono invariati, e continuerò anche i miei impegni politici a livello locale a Treviri."

Altri membri del partito potrebbero trovarsi in una situazione simile a quella di Frisch, trovando difficile allinearsi con l'ideologia in evoluzione del AfD. La decisione di Frisch di rimanere nel parlamento regionale ma non nel partito del AfD dimostra che ci possono essere altri modi per sostenere i principi del partito senza far parte dei suoi problemi interni.

