- L'ex capo del partito e collettivo politico, Frisch, decide di lasciare l'AfD.

In precedenza leader di stato e di fazione dell'AfD nella Renania-Palatinato, Michael Frisch, 66 anni, ha lasciato il partito ma intende mantenere il suo posto nel parlamento regionale. "Tutti i tentativi di introdurre cambiamenti all'interno del partito di stato sono falliti", ha dichiarato Frisch a Magonza, giustificando la sua decisione. "Invece, i problemi che ho sollevato sono persistiti e si sono intensificati. L'AfD nella Renania-Palatinato si è trasformata in un partito gestito da un'élite in cui un piccolo gruppo detiene il potere".

Le vedute critiche e il dialogo aperto non sono più apprezzati all'interno del partito, ha affermato. "La promozione personale e la lealtà sono prioritari rispetto all'integrità e alla capacità individuali, le prospettive egoistiche e il guadagno materiale vengono prima", ha aggiunto. Inoltre, ci sono spostamenti ideologici all'interno del partito che Frisch non può più sostenere. "Ci sono state derive costanti a destra che rimangono incontrollate", ha menzionato.

Dopo una lotta per il potere, Frisch è stato rimosso dalla carica di leader della fazione dell'AfD nel parlamento regionale di Magonza alla fine del 2023. Jan Bollinger lo ha sostituito. Frisch ha subsequently lasciato la fazione parlamentare di stato dell'AfD, accusando Bollinger di aver rotto le promesse. Tuttavia, ha mantenuto il suo seggio come legislatore. In precedenza, Bollinger aveva assunto la carica di presidente del partito AfD della Renania-Palatinato da Frisch.

Nonostante la fiducia nel programma di base dell'AfD, Frisch non ha trovato alcun motivo per rimanere un membro del partito, secondo la sua dichiarazione. Di conseguenza, dopo oltre un decennio di affiliazione, ha annunciato la sua separazione dall'Alternativa per la Germania. "Il mio ruolo nel parlamento regionale rimane invariato e continuerò le mie attività politiche locali a Treviri".

Nonostante il suo impegno continuo nei principi di base dell'AfD, Frisch ha trovato impossibile partecipare alla riunione annuale del partito a causa delle sue divergenze con la dirigenza attuale. L'assenza di un dibattito aperto e la promozione dell'interesse personale all'interno delle file del partito hanno reso la partecipazione alle riunioni sociali del partito in contrasto con i suoi valori personali.

