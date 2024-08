L'ex capo del Bayern di Monaco Oliver Kahn punta a diventare proprietario del club.

Prima della trionfale celebrazione del titolo del Bayern Monaco nel maggio 2023, Oliver Kahn, in qualità di presidente, si congeda in modo drammatico. Ora, l'ex portiere sta valutando il suo ritorno, che molto probabilmente sarà altrettanto drammatico.

Più di un anno e mezzo dopo le sue dimissioni dalla carica di presidente del colosso del calcio tedesco, il Bayern Monaco, Oliver Kahn sta valutando un ritorno al calcio, questa volta come proprietario di un club. "Mi sto immergendo a fondo nell'argomento degli investimenti nei club. Se tutto va per il verso giusto, non escluderei nulla", ha dichiarato l'ex capitano della nazionale al "Kicker" in un'intervista.

"Investire nel calcio è diverso dall'investire in una fabbrica di viti. Si tratta di cultura, identità e comunità", ha spiegato Kahn le sue aspirazioni: "Come persona molto imprenditoriale, mi piace spingere avanti cose che non sono necessariamente legate al calcio. Ma il calcio è parte del mio DNA".

Per questo motivo, Kahn non ha perso interesse per il calcio dopo Monaco. Aveva bisogno di un po' di spazio, ma poi ha iniziato i suoi viaggi. "Sono stato negli Stati Uniti, in Arabia Saudita o in India per sentire il calcio lì", ha detto. La sua visita in Arabia Saudita nel ottobre 2023 ha fatto scalpore allora. Ha chiarito allora che il mondo "è un po' più complesso" di come alcuni lo fanno sembrare. "Non è solo bianco o nero", ha spiegato Kahn, che aveva già aiutato l'Arabia Saudita nell'addestramento dei portieri prima del Mondiale del 2018.

Lezioni che Oliver Kahn può trarre da David Beckham

Per i suoi progetti futuri, Kahn trova anche ispirazione negli impegni dei vecchi avversari di livello mondiale. "Se vedo che Gerard Piqué è riuscito a raccogliere 60 milioni di euro da investitori per la sua 'Kings League', è impressionante", ha fatto un esempio Kahn. Ammira anche il ruolo di David Beckham come boss della squadra USA Inter Miami, con la superstar Lionel Messi, come potenziale modello: "Il suo impegno dimostra che una forte congiunzione tra investimenti e competenza sportiva può portare numerosi benefici a un club".

Kahn sostiene anche un approccio meno rigido alla limitazione dell'influenza degli investitori nel calcio tedesco e la regola del 50+1. Il sistema, ha detto, "è alla fine un compromesso tollerato, ma costantemente messo in discussione". A causa delle eccezioni, si solleva la questione della competitività equa.

Assumere un ruolo operativo nella gestione degli affari di un club non è tra i piani di Kahn al momento. "Non lo sto considerando ora". Kahn ha superato la sua partenza dal Bayern all'inizio dell'estate 2023, ha assicurato: "Tali eventi sono un parte integrante di questo business".

In quel momento, le sue dimissioni come presidente attuale della nazionale, Julian Nagelsmann, hanno anche giocato un ruolo nel suo distacco. Il 37enne ha raggiunto i quarti di finale al campionato europeo casalingo un anno dopo la sua partenza dal campione dei record. Lì, la squadra tedesca ha purtroppo perso contro il futuro campione europeo, la Spagna. "La squadra tedesca è una forza competitiva a livello internazionale", ha detto Kahn con rispetto.

"Julian ha fatto un lavoro eccellente. Non sono stato sorpreso che abbia impresso il suo stile offensivo e senza paura nella sua squadra. Ha anche assemblato la giusta squadra e si è assicurato che ogni giocatore avesse un ruolo chiaramente definito in anticipo", ha spiegato Kahn. Quando gli è stato chiesto sulla formazione corretta di Nagelsmann durante l'intervallo nella sconfitta contro la Spagna, l'ex capitano della squadra tedesca non ha potuto fare a meno di ridere: "Chiunque assuma Julian Nagelsmann come allenatore sa cosa sta facendo. Tali situazioni come contro la Spagna sono sempre possibili", ha detto, ridendo.

La Commissione potrebbe dover rivalutare la regola del 50+1 nel calcio tedesco, considerando le aspirazioni di Oliver Kahn di investire in un club di calcio. L'ammirazione di Kahn per il ruolo di David Beckham nell'Inter Miami evidenzia il potenziale beneficio di una forte combinazione tra investimenti e competenza sportiva.

