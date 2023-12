L'ex capitano dell'Inghilterra Michael Vaughan è stato scagionato per aver usato un linguaggio razzista nei confronti di Azeem Rafiq

"La giuria non è convinta, sulla base di un'analisi delle probabilità, che queste parole siano state pronunciate da MV (Michael Vaughan) nel momento e nelle circostanze specifiche indicate", si legge nella decisione della giuria.

Vaughan, insieme allo Yorkshire County Cricket Club (YCCC), all'ex allenatore Andrew Gale e a cinque ex giocatori dello Yorkshire - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah e John Blain - sono stati accusati dall'England and Wales Cricket Board (BCE), a seguito di un'indagine sulle accuse di razzismo e discriminazione mosse da Rafiq nel 2021.

Vaughan, una volta classificato come il battitore numero 1 al mondo, ha rilasciato una dichiarazione su Twitter : "È stato difficile e sconvolgente venire a conoscenza delle dolorose esperienze che Azeem ha descritto negli ultimi tre anni.

"L'esito di questo procedimento del CDC non deve distogliere l'attenzione dal messaggio fondamentale che non c'è posto per il razzismo nel gioco del cricket o nella società in generale".

Vaughan ha scritto di aver incontrato Rafiq e di essersi scusato per l'esperienza negativa avuta con il club, ma continua a negare di aver fatto commenti razzisti.

"Non ho mai voluto fare nulla che andasse contro gli sforzi genuini per ripulire il gioco del cricket. Spero davvero che la gente possa capire perché, a livello personale, non ho potuto accettare o scusarmi per qualcosa che so di non aver fatto".

Vaughan, 48 anni, è stato accusato di aver rivolto commenti e insulti razzisti a Rafiq, di origine pakistana, e ad altri tre giocatori asiatici prima di una partita dello Yorkshire nel 2009.

La commissione ha esaminato le prove presentate dalla BCE, l'ente regolatore dello sport in Inghilterra e Galles, dal 1° al 3 marzo 2023, con osservazioni conclusive il 7 marzo.

La maggior parte delle prove ascoltate dalla commissione riguarda Vaughan, giocatore dello Yorkshire per 16 anni prima di ritirarsi nel 2009, in quanto è stato l'unico imputato a partecipare all'udienza.

La commissione ha aggiunto che le sue conclusioni "non minano in alcun modo le affermazioni più ampie" fatte da Rafiq, che nel novembre 2021 ha raccontato ai legislatori britannici la sua esperienza di abusi razziali in uno dei migliori club inglesi.

In risposta alla sentenza del CDC, Rafiq ha twittato: "Le accuse contro sette degli otto imputati, compreso l'uso diffuso della parola 'P', sono state confermate dal CDC oggi. Questo si aggiunge agli altri rapporti, alle commissioni e alle inchieste che hanno rilevato che io e altri abbiamo subito molestie razziali e bullismo allo Yorkshire.

"Il problema non ha mai riguardato i singoli, ma il gioco nel suo complesso. Il cricket deve capire la portata dei suoi problemi e affrontarli. Si spera che le strutture del gioco possano essere ricostruite e che il razzismo istituzionalizzato possa finire per sempre. È tempo di riflettere, imparare e attuare il cambiamento".

La commissione disciplinare ha dichiarato che Yorkshire e Ballance non erano tenuti a partecipare all'udienza dopo aver accettato le accuse.

Blain, Hoggard, Gale e Pyrah si sono ritirati dal procedimento. La commissione, presieduta da Tim O'Gorman, ha ritenuto che alcune delle accuse non fossero provate, ma ne ha confermate altre contro Bresnan, Blain, Hoggard, Gale e Pyrah.

Sono stati ritenuti in violazione delle direttive del cricket per aver fatto commenti razzisti e discriminatori.

"Nessuna persona può comportarsi in un modo o compiere un'azione o un'omissione che possa pregiudicare gli interessi del cricket, o che possa gettare discredito sul gioco del cricket o su qualsiasi cricketer o gruppo di cricketer", recita la direttiva.

Al momento della pubblicazione, né Blain, né Hoggard, né Bresnan, né Gale, né Pyrah hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo l'udienza.

Il 9 febbraio Pyrah ha rilasciato una dichiarazione su Twitter per spiegare i motivi del suo ritiro, affermando di aver "collaborato pienamente" con le indagini condotte dallo Yorkshire e dalla BCE, ma ha aggiunto che "i processi coinvolti non sono stati aperti, equi o trasparenti" e che le accuse mosse da Rafiq sono state "gestite male".

L'estate scorsa Gale ha rilasciato una dichiarazione in cui negava "ogni singola" accusa.

In un'intervista rilasciata al quotidiano inglese The Telegraph la scorsa settimana, l'ex giocatore internazionale della Scozia Blain avrebbe descritto le accuse come "perverse", aggiungendo che "non gli è mai stato offerto un colloquio faccia a faccia" per presentare le proprie prove.

In una dichiarazione congiunta dello YCCC, della presidente ad interim Tanni Grey-Thompson e dell'amministratore delegato Stephen Vaughan, si legge: "Nel corso del procedimento della Cricket Discipline Commission (CDC) avviato dall'England and Wales Cricket Board, lo Yorkshire County Cricket Club è stato guidato dalla determinazione di imparare dal passato. Come club, dovevamo accettare e assumerci la responsabilità delle questioni culturali che hanno permesso che comportamenti razzisti e discriminatori non venissero contestati.

"A febbraio abbiamo accettato quattro accuse emendate relative a comportamenti che possono essere pregiudizievoli per gli interessi del cricket e/o che possono gettare discredito sulla BCE e/o sul gioco del cricket, tutti avvenuti tra il 2004 e il 2021. Questo ha risolto la responsabilità del Club e non abbiamo partecipato alle udienze del CDC all'inizio di marzo.

"Non spetta al Club commentare i giudizi più ampi espressi dalla Commissione giudicante. Il nostro obiettivo rimane quello di ottenere una sanzione ragionevole e, a tempo debito, presenteremo le nostre osservazioni alla commissione CDC", hanno aggiunto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com