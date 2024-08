- L'ex cantante dei Great White è morto.

Icona del Glam-Metal Jack Russell (1960-2024) ci ha lasciato. Ex cantante e membro fondatore della band di Hard Rock Great White muore a 63 anni. La famiglia ha annunciato la notizia su Instagram, dichiarando che Russell è morto serenamente surrounded dalla moglie, dal figlio, dalla cugina e dagli amici. "Jack will be remembered for his sense of humor, extraordinary zest for life, and his indelible contribution to rock 'n' roll, where his legacy will live on forever."

Solo un mese fa, Jack Russell aveva annunciato il suo ritiro dopo la diagnosi di demenza a corpi di Lewy. "Non è più possibile per me esibirmi al livello che voglio e che meritate", ha scritto in una breve dichiarazione su Instagram.

Jack Russell ha fondato la band Great White con Mark Kendall nel 1981. La band ha pubblicato otto album in studio prima che Russell se ne andasse nel 1996. Dopo aver pubblicato un album solista, è tornato nella band, ma alla fine si sono separati nel 2001. Russell ha quindi cambiato il nome del gruppo in "Jack Russell's Great White" e poi di nuovo in Great White prima di separarsi definitivamente nel 2011.

Russell ha sposato la sua ragazza Heather Ann Kramer nel 2011.

Gli ex compagni di band piangono la morte di Jack Russell

Gli ex compagni di band di Great White rendono omaggio a Jack Russell come uno dei "migliori campioni del rock". In una dichiarazione su Instagram, hanno detto: "Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Jack Russell. Speriamo che trovino conforto nel sapere che la sua voce incredibile vivrà per sempre". L'amore di Russell per i suoi fan e i suoi figli era "senza eguali", così come la sua passione per la musica rock.

"Cosa si può dire di qualcuno che è stato al tuo fianco durante un viaggio così incredibile, attraverso i momenti buoni e quelli cattivi?" ha continuato la dichiarazione. "Lascia che la musica colmi i vuoti. Tutti quegli anni meravigliosi insieme rimarranno sempre vicini ai nostri cuori". È stato "un onore e un piacere" condividere il palco con Jack Russell - "molti spettacoli, molti chilometri e rock massimo".

