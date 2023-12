Notizie salienti

L'ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli annuncia un ritorno shock

Marion Bartoli, 33 anni, annuncia un ritorno shock al WTA Tour

Si è ritirata un mese dopo aver vinto Wimbledon nel 2013

La star francese spera di giocare il Miami Open a marzo 2018

Ma ora, poco più di quattro anni dopo, la francese Marion Bartoli è tornata.

"Ho qualcosa da dirvi: quest'anno tornerò nel tour professionistico!". Ha detto la Bartoli ai fan in un annuncio su Twitter tanto inaspettato quanto il suo brusco ritiro all'indomani del suo primo trionfo nel Grande Slam.

"Sarà una sfida enorme e mi aspetta ancora molto allenamento", ha aggiunto, "ma spero di essere pronta per marzo e per il Miami Open".

Bartoli, 33 anni, ha vinto otto titoli WTA nel corso di una brillante carriera, raggiungendo la posizione numero 7 al mondo.

Il suo momento più bello è stato a Wimbledon nel 2013, quando non ha perso nemmeno un set e ha sollevato il piatto dell'acqua di rose di Venus.

Uno sguardo alla carriera di Marion Bartoli

La Bartoli ha annunciato in lacrime il suo ritiro dallo sport appena 39 giorni dopo aver illuminato il Centre Court, citando infortuni ricorrenti e lesioni persistenti.

"Ho trasformato il mio sogno in realtà... ma ora il mio corpo non ce la fa più", ha dichiarato allora, dicendo ai giornalisti: "Non tornerò. È finita".

Un ritorno inaspettato

Mai dire mai. Bartoli è l'ultima di una lunga serie di ex campionesse del Grande Slam a tornare nel WTA Tour.

Le leggende del tennis Kim Clijsters, Martina Hingis, Justine Henin e Lindsay Davenport non hanno saputo resistere al richiamo del gioco e sono tornate rinvigorite.

Marion Bartoli: Un'artista dentro e fuori dal campo

Ora la Bartoli si appresta a fare lo stesso.

"Non vedo l'ora di essere di nuovo in campo davanti a voi, di sentire il vostro sostegno, soprattutto a Parigi, al Roland Garros, nel mio paese, ma anche per la Fed Cup e Wimbledon", ha detto la francese. "Non vedo l'ora di farlo!".

Il Miami Open, dove la Bartoli conta di tornare in campo, si svolge dal 19 marzo al 1° aprile 2018.

