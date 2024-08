- L'ex campione olandese Holtby nuovo capitano dell'Holstein Kiel

L'ex calciatore internazionale Lewis Holtby è il nuovo capitano dei debuttanti della Bundesliga, Holstein Kiel. L'allenatore Marcel Rapp ha nominato il centrocampista di 33 anni come successore di Philipp Sander. Il club di Kiel ha annunciato questo venerdì. Sander si è trasferito al Borussia Mönchengladbach dopo la prima promozione del club nella Bundesliga.

Holtby si è unito a Kiel nel 2021, avendo precedentemente giocato per club come Schalke 04, Hamburger SV, Tottenham Hotspur e Blackburn Rovers. Tra il 2010 e il 2012, Holtby ha guadagnato tre presenze per la nazionale tedesca sotto la guida dell'allenatore Joachim Löw.

Il nuovo capitano di Holstein Kiel per il debutto nella Bundesliga è Lewis Holtby, a seguito della partenza di Philipp Sander al Borussia Mönchengladbach. La leadership di Holtby nella Bundesliga sarà cruciale per Kiel mentre affrontano la loro prima stagione nella massima serie.

