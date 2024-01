L'ex campione del Super Bowl Osi Umenyiora sta creando un nuovo percorso per i talenti africani che vogliono arrivare alla NFL

Ora, il quarantenne atleta nato nel Regno Unito sta cercando di trovare talenti che contribuiscano a trasformare il football americano in un gioco più apprezzato e celebrato a livello internazionale.

Secondo la NFL, ci sono più di 100 giocatori di origine africana già presenti nel campionato. Umenyiora ha dichiarato che, durante le visite in Nigeria nel corso degli anni, ha voluto avere un impatto sui giovani del Paese. Così nel 2020, dopo essersi assicurato l'appoggio della NFL, ha co-fondato una piattaforma di ricerca di talenti chiamata The Uprise con il collega nigeriano ed ex giocatore NBA Ejike Ugboaja. Dopo aver organizzato campi in diversi Paesi africani, tre talenti nigeriani del programma sono stati scritturati nei roster della NFL nel 2021.

Il mese scorso, NFL Africa, la piattaforma ufficiale della lega per mettere in evidenza i giocatori africani e stabilire una presenza nel continente, ha tenuto il suo primo campo ufficiale in Africa. Gli scout erano presenti per selezionare i migliori tra i 49 prospetti da inserire nell'International Player Pathway della NFL, che offre agli atleti provenienti da fuori degli Stati Uniti e del Canada la possibilità di guadagnarsi un posto in una squadra della NFL.

La CNN ha recentemente parlato con Umenyiora ad Abuja, in Nigeria, durante i provini regionali di The Uprise e dopo il campo inaugurale della NFL in Ghana.

L'intervista che segue è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza.

CNN: Come è nata l'idea del programma International Player Pathway?

Umenyiora: Quando ho lasciato l'America e sono andato nel Regno Unito come ambasciatore [della NFL], stavo cercando di capire come avrei potuto aiutare il gioco ad espandersi. Così mi sono detto: "Stai cercando di introdurre questo gioco del football americano nel Regno Unito: devi quasi avere dei giocatori di qui per dare all'intero Paese qualcosa per cui tifare, o almeno per suscitare il tuo interesse".

L'idea è quella di trovare un modo per avvicinare alla NFL persone provenienti da altre aree del mondo, in modo che gli altri Paesi siano più interessati a guardare la partita. Così mi sono rivolto al commissario della NFL [Roger Goodell] con questa idea. Il programma International Player Pathway è un programma che permette a persone provenienti da tutto il mondo, che non hanno la possibilità di andare al college [e giocare a football] in America, di essere prese in considerazione.

CNN: E come sono nate la NFL Africa e The Uprise?

Umenyiora: Negli ultimi 10 anni ho notato un'influenza massiccia di nomi africani all'interno della National Football League. Così, quando ho iniziato a notarlo, mi sono reso conto che nessuno dava veramente risalto a queste persone. Ejike Ugboaja faceva già [scouting] con la pallacanestro e ha sempre avuto in testa l'idea del football americano e nel 2014 è venuto da me per aiutarmi a sponsorizzare [giovani atleti nigeriani].

Sono riuscito a fare due più due perché, mentre notavo tutti questi giocatori africani nella NFL, tornavo a casa in Nigeria e [vedevo] queste persone grandi, forti, veloci e fisiche - tutto ciò che cercano è un'opportunità.

Così mi sono detto: piuttosto che fare le solite cose che facciamo in termini di beneficenza, perché non dare alle persone l'opportunità di aiutare se stesse? All'epoca ero nella NFL e un ambasciatore della NFL, quindi tutto ciò che dovevo fare era dire loro che questo è ciò che deve essere fatto. E loro erano d'accordo con me: è così che abbiamo dato vita al campo The Uprise.

CNN: In un continente che si concentra maggiormente sul calcio e sul basket, perché cercare di reclutare giocatori di football americano?

Umenyiora: Capisco il football americano. E capisco anche che, a causa del mercato americano e della quantità di giocatori, ti offrirà molte più opportunità rispetto al basket. Con il basket e il calcio, si ha a che fare con tutto il mondo in termini di accesso ai campionati professionistici. Nella NFL, invece, si ha a che fare soprattutto con l'America.

La nostra gente qui ha i tratti fisici e le caratteristiche per avere successo dove nessun altro al mondo potrebbe. Quindi abbiamo un vantaggio. In alcuni casi, il futuro di molti di questi ragazzi è nel football americano. Se stanno cercando di ottenere un'istruzione o di arrivare ai massimi livelli, è lì. Molti dei giocatori della NFL o delle persone che giocano a football in America ai massimi livelli erano giocatori di basket. I movimenti sono molto simili, solo che il calcio è molto più duro.

CNN: Avete tre storie di successo del campo che hanno già firmato per la NFL. Come ha capito che avevano le carte in regola e come ha individuato quelli che ritiene possano arrivare alla NFL?

Umenyiora: È piuttosto difficile da spiegare, ma è perché ho giocato per tanto tempo e ho giocato nella NFL per un periodo molto lungo. Cominci a notare le piccole caratteristiche che hanno le persone che possono arrivare al livello più alto. Quindi i ragazzi che abbiamo trovato non solo erano grandi, forti e intelligenti, ma anche aggressivi.

E hanno questi piccoli movimenti; ad esempio, come lineman offensivo, devi essere in grado di muoverti lateralmente molto velocemente. Come difensore, devi essere in grado di abbassarti e di piegarti sotto le persone e avere la forza e la leva.

Quindi, anche se non l'avevano mai fatto prima, quando li metti alla prova puoi vedere che c'è una differenza tra [i prospetti]: questo ragazzo fa cose naturali che l'altro non fa, e se lo incoraggi e lo coltivi, può diventare qualcosa di speciale.

CNN: Quali sono i suoi progetti futuri per The Uprise e NFL Africa nel continente?

Umenyiora: Avremo una struttura o un impianto in cui porteremo gli allenatori di più alto livello, che verranno a trovarci per quattro o cinque mesi. Quando troviamo questi atleti, li ospitiamo, li nutriamo, li istruiamo e insegniamo loro i fondamentali del football americano.

Voglio che almeno il 15-20% dei giocatori della National Football League provenga da qui. [Inoltre, la gente dovrebbe guardare il football americano perché i loro fratelli hanno molto, molto successo giocando a quel gioco. Voglio che più persone siano coinvolte in questo sport e che capiscano il successo e il gioco.

CNN: Ora che le selezioni sono terminate in Ghana, come sono andate e cosa succederà ai selezionati?

Umenyiora: I ragazzi sono stati eccezionali, molto più bravi che in Nigeria, quindi si vede chiaramente che sono migliorati molto. Dopo i provini, abbiamo sei giocatori di età inferiore ai 19 anni che andranno alla NFL Academy nel Regno Unito, e nove giocatori di età superiore ai 20 anni saranno selezionati per l'International Player Pathway combine a Londra. In totale, quindi, 15 giocatori avranno l'opportunità di cambiare vita.

