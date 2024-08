L'ex campione del mondo spagnolo diventerà allenatore nazionale

La Federazione Tedesca di Pallacanestro ha apparentemente trovato un successore a Gordon Herbert. Il presunto nuovo allenatore nazionale è un tabula rasa in Germania. Non solo deve riempire grandi orme, ma anche affrontare grandi sfide.

Il giocatore della nazionale spagnola Álex Mumbrú dovrebbe diventare il nuovo allenatore della nazionale di pallacanestro, secondo le informazioni del "Hamburger Abendblatt" e del quotidiano "Bild". Il 45enne ex professionista succederebbe al coach di successo Gordon Herbert, che si è trasferito ai campioni della Bundesliga Bayern Munich dopo i Giochi Olimpici. La Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB) presenterà l'allenatore nazionale al conferenza stampa il giovedì (12:30).

L'associazione non ha ancora confermato ufficialmente l'ingaggio, ma ci sono ancora dettagli da chiarire. La DBB ha rifiutato di commentare i resoconti. Mumbrú ha giocato come professionista esclusivamente nel suo paese natale e ha giocato per squadre come Real Madrid. Ha vinto i Campionati del Mondo e Europei con la nazionale spagnola e ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Beijing del 2008.

Esperienza di allenamento con club spagnoli

Dopo il ritiro dalla sua carriera di giocatore, Mumbrú ha allenato per primo Bilbao Basket prima di trasferirsi al club Euroleague FC Valencia nel 2022. Il suo mandato lì è terminato ad aprile, in parte perché la sua squadra ha mancato significativamente i playoff. Mumbrú si preparerebbe ora a preparare la nazionale per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles a lungo termine. Prima di allora, ci sono in programma il Campionato Europeo in quattro paesi con la fase finale a Riga nel 2023 e il Campionato del Mondo in Qatar nel 2027.

Chi giocherà accanto al capitano Dennis Schröder nei prossimi anni è incerto. Herbert aveva richiesto un impegno fisso dai giocatori per tre anni, che è ora scaduto con le Olimpiadi. Giocatori come Daniel Theis (32) e Niels Giffey (33) potrebbero concludere la loro carriera nella nazionale. Il nucleo della squadra attuale è intorno ai 30 anni e potrebbe ancora essere presente per Los Angeles. Tuttavia, Franz Wagner (22) potrebbe prendersi una pausa l'estate prossima per tornare in squadra in seguito.

La DBB ha abbastanza giocatori con grande potenziale. Maximilian Kleber (32) e Isaiah Hartenstein (26) della NBA non erano nemmeno considerati da Herbert. Ci sono anche giocatori interessanti come Oscar (25) e Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) o Kevin Yebo (28). La squadra U18, che ha appena vinto il Campionato Europeo, offre anche molto talento per il futuro.

