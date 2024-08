- L'ex campione del mondo Pedersen mostra le sue eccezionali abilità - "un livello di prestazioni di prim'ordine"

Dopo una prestazione impressionante di fronte alla sua classe, il precedente campione del mondo Mads Pedersen, del Danimarca, ha impostato il ritmo, portando il veterano Simon Geschke a commentare: "È in forma eccezionale. Per me, è il favorito per la classifica generale", ha detto Geschke, vincitore di una tappa del Tour de France in passato, durante un'intervista per ARD. Pedersen aveva precedentemente conquistato la seconda tappa del Deutschland Tour in modo straordinario e si è aggiudicato la leadership. I ciclisti tedeschi rimangono ottimisti per una vittoria domestica.

Pedersen ha preso il controllo durante la seconda tappa, coprendo una distanza di 174,6 chilometri da Heilbronn a Schwäbisch Gmünd, prendendo la testa sull'ultima salita prima di sprintare verso la vittoria. Il norvegese Tobias Johannessen e l'irlandese Archie Ryan hanno ottenuto il secondo e il terzo posto. La migliore prestazione dei ciclisti tedeschi è stata quella di Jonas Rutsch, che ha ottenuto il settimo posto.

Ciò significa che i ciclisti tedeschi aspettano ancora una vittoria nella loro unica gara professionistica in casa. Tre anni fa, Nils Politt è riuscito a conquistare la vittoria finale, segnando l'ultimo successo tedesco.

Durante la gara, Pedersen ha superato il suo compagno di squadra di Lidl-Trek, Jonathan Milan, in testa alla classifica generale. Milan aveva precedentemente vinto il prologo e la prima tappa, ma ha faticato sul terreno accidentato. Rutsch è stato riluttante a suggerire che fosse un fattore determinante, "Potrebbe faticare nella classifica generale. Ci sono ancora alcune montagne da superare".

Tuttavia, Pedersen eccelle in queste condizioni, come dimostrano le sue vittorie in gare importanti come i Campionati del Mondo del 2019 a Harrogate e due tappe del Tour de France.

Con un tempo ideale per il ciclismo, molti appassionati si sono riuniti lungo il percorso, sperando che veterani come Geschke o il vincitore di una tappa del Giro, Georg Steinhauser, potessero conquistare una vittoria tedesca. "Mi sto godendo la gara. Prima dell'anno prossimo, mi mancherà questa atmosfera", ha detto Geschke, che si ritirerà quest'anno.

Tuttavia, altri corridori hanno rubato la scena. Quando la gara ha raggiunto il suo punto critico a circa 44 chilometri dall'arrivo, non c'era traccia dei corridori tedeschi. Un gruppo di quattro, guidato dall'esperto lettone Tom Skujins, si era staccato sulla salita verso Lauterburg e aveva creato un vantaggio di 30 secondi. Pedersen ha dimostrato la sua forza nel gruppo decisivo che si è formato sulla salita successiva.

I ciclisti affrontano la tappa più impegnativa sabato, con un percorso di 211,1 chilometri da Schwäbisch Gmünd a Villingen-Schwenningen, con circa 3000 metri di dislivello nelle foreste nere. Il Deutschland Tour si conclude domenica a Saarbrücken.

