L'ex campione del mondo di scacchi Carlsen annuncia il suo ritorno

Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina sta entrando nel suo terzo anno, portando diverse organizzazioni sportive a valutare la possibilità di accogliere di nuovo atleti russi e bielorussi, come nel caso degli scacchi. Non è solo Magnus Carlsen, il precedente Campione del Mondo, a condividere questa posizione.

Durante l'Assemblea Generale della FIDE (Fédération Internationale des Échecs) a Budapest (21-22 settembre), Carlsen ha espresso la sua opposizione alla ripresa di questi giocatori. Durante l'evento, dove ha ricevuto un premio dal Presidente della FIDE Arkadi Dworkovich per essere il più grande giocatore di tutti i tempi, il 33enne ha esortato fortemente la FIDE a non riprendere questi giocatori.

Ha fatto riferimento al precedente Campione del Mondo Garry Kasparov, attualmente un critico di Putin in esilio, dicendo: "Sono sicuro che (Garry Kasparov, ndr) approfitterebbe di questa occasione per consigliare contro la ripresa delle federazioni scacchistiche russa e bielorussa, quindi lo faccio anch'io". Ha espresso questo punto di vista in un video dalla cerimonia, che ha caricato sulla sua piattaforma X.

La Federazione Scacchistica Tedesca si oppone fermamente al ritorno

Prima che l'Assemblea Generale ungherese affrontasse questa questione nel fine settimana, la Federazione Scacchistica Tedesca (Deutsche Schachbund, DSB) aveva già respinto qualsiasi ritorno senza condizioni e si era opposta alle proposte di integrazione.

D'altra parte, l'Unione Scacchistica del Kirghizistan (KCU) e la Federazione Scacchistica Russa (Союз Шахмат России, CFR) sostengono la piena e uguale partecipazione dei giocatori russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Questi giocatori sono stati sospesi dall'invasione russa dell'Ucraina nella primavera del 2022, ma da allora hanno ricevuto il permesso di partecipare ai tornei del ciclo del Campionato del Mondo FIDE individuale sotto la bandiera della FIDE.

La Presidente della DSB Ingrid Lauterbach aveva anticipato questa posizione più di un mese fa, sottolineando: "La nostra posizione su questa questione è chiara: dal nostro punto di vista, queste proposte non sono in linea con la posizione del Comitato Olimpico Internazionale e le nostre vedute su questa guerra".

Dopo aver espresso la sua opposizione alla ripresa dei giocatori scacchistici russi e bielorussi all'Assemblea Generale della FIDE, Magnus Carlsen ha fatto riferimento alla posizione di Garry Kasparov contro di essa. La Federazione Scacchistica Tedesca (DSB) aveva precedentemente respinto qualsiasi ritorno senza condizioni, allineandosi alla posizione del Comitato Olimpico Internazionale sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

