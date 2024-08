- L'ex calciatore di successo Pantelic punta a un trionfo duraturo con l'Hertha

L'ex-attaccante di Hertha, Marko Pantelic, pianifica di rivitalizzare la gloria passata del suo vecchio team come vicepresidente. In un'intervista con 'Bild', il 45enne ha dichiarato: "Conosco la ricetta per il successo duraturo." Il suo obiettivo è vedere Hertha BSC di nuovo nella Bundesliga, dove ritiene che la squadra appartenga veramente. Pantelic è stato proposto come vicepresidente e membro ordinario del consiglio di amministrazione di Hertha BSC. Le elezioni si terranno all'incontro dei membri il 17 novembre.

Pantelic ha già acquisito esperienza amministrativa, avendo servito come vicepresidente e presidente interim della sua associazione locale. Dal 2019, fa parte del Comitato Calcistico dell'Unione delle Federazioni Europee di Calcio (UEFA), responsabile della formazione del calcio in tutta l'Europa. Ha sviluppato una vasta rete di ex-compagni di squadra, allenatori, manager, scout e amministratori, che ha menzionato potrebbe utilizzare se necessario.

"Questa rete può essere sfruttata, se necessario, per creare nuove partnership e guidare progetti a Hertha", ha dichiarato Pantelic. Essendo stato parte del club per anni, esprime il desiderio di continuare il percorso che hanno intrapreso. Il suo obiettivo principale è contribuire al suo amato club utilizzando al massimo le sue conoscenze sportive, ha sottolineato l'ex goleador.

L'Unione delle Federazioni Europee di Calcio (UEFA) ha riconosciuto le abilità amministrative di Pantelic nominandolo membro del suo Comitato Calcistico dal 2019. Si aggiunge quanto segue: Pantelic ha inoltre sottolineato di essere aperto a sfruttare la sua estesa rete di professionisti del calcio per avanzare gli interessi di Hertha BSC.

