L'ex calciatore dei Jacksonville Jaguars fa causa alla squadra, sostenendo che l'ex allenatore Urban Meyer ha creato un ambiente di lavoro ostile

Nella causa, depositata martedì presso la Fourth Judicial Circuit Court della contea di Duval, in Florida, Lambo ha sostenuto che durante un allenamento in agosto Meyer "lo ha colpito con un calcio alla gamba e ha usato espressioni blasfeme per insultarlo e intimargli di fare i suoi calci". In particolare, [Meyer] avrebbe urlato a [Lambo]: 'Hey Dips**t, fai i tuoi calci del cazzo!'".

Lambo ha risposto a Meyer, secondo la causa, dicendo all'allenatore: "Non prendermi mai più a calci del cazzo!". [Meyer] ha risposto: "Sono il capo allenatore, ti prendo a calci quando cazzo mi pare"".

Secondo il Tampa Bay Times di dicembre, Meyer ha negato che quanto detto da Lambo fosse esatto.

"La descrizione che Josh ha fatto di me e di questo incidente è completamente inaccurata e ci sono testimoni oculari che smentiscono il suo racconto", ha dichiarato Meyer al giornale. "Io e il General Manager Trent (Baalke) ci siamo incontrati con lui in diverse occasioni per incoraggiare le sue prestazioni, e questo non è mai stato tirato in ballo. Ho sostenuto pienamente Josh durante la sua permanenza in squadra e gli auguro il meglio".

La causa sostiene che Lambo ha informato i Jaguars dell'incidente tramite il suo agente, Richard Irvin, ma la squadra "non ha avviato un'indagine" né "è intervenuta sulle condizioni di lavoro ravvicinate" tra i due.

La causa sostiene che Meyer "ha dato inizio a una serie di molestie e ha creato un ambiente di lavoro ostile". L'ex allenatore ha minacciato di tagliare Lambo, si legge nella denuncia, "se si fosse opposto al suo comportamento o avesse sfidato di nuovo la sua autorità".

Nella denuncia si legge che Meyer ha continuato a molestare verbalmente il calciatore e ha usato "tattiche intimidatorie per distrarlo mentre si esercitava nei calci". Lambo "ha sentito lo stress" delle "azioni di ritorsione dell'allenatore, che hanno influenzato la capacità di [Lambo] di dormire, allenarsi e svolgere il suo lavoro come aveva fatto nelle stagioni precedenti sotto allenatori diversi", secondo la denuncia.

La CNN ha contattato Meyer e i Jaguars per un commento.

Jacksonville ha tagliato Lambo in ottobre dopo che il kicker aveva sbagliato tutti e tre i suoi tentativi di field-goal nelle prime tre settimane della stagione 2021. La causa dice che i suoi field goal mancati "non hanno causato alcuna perdita per i Jaguars".

Secondo il documento, il rilascio di Lambo avrebbe violato il Florida Private Sector Whistle-blower's Act "riguardante l'aggressione, le percosse e la violenza sul posto di lavoro a favore degli interessi di un datore di lavoro".

Dopo essere stato tagliato, la causa sostiene che Lambo "ha subito conseguenze professionali, tra cui la perdita di salari, indennità e altri compensi, nonché un'estrema sofferenza emotiva e mentale a causa delle molestie, dell'ambiente di lavoro ostile e delle ritorsioni" da parte dei Jaguars.

Lambo chiede un risarcimento per gli "stipendi arretrati". Secondo Spotrac, lo stipendio di Lambo per la stagione 2021 era di 3,5 milioni di dollari.

I Jaguars hanno licenziato Meyer a dicembre dopo solo 13 partite (2-11) nella sua prima stagione da allenatore nella NFL.

Al momento del licenziamento, il proprietario della squadra Shad Kahn ha dichiarato in un comunicato: "Analizzando a fondo l'intero mandato di Urban con la nostra squadra, sono amaramente deluso e sono giunto alla conclusione che un cambiamento immediato è imperativo per tutti. Ho informato Urban del cambiamento questa sera. Come ho dichiarato a ottobre, era essenziale riconquistare la nostra fiducia e il nostro rispetto. Purtroppo non è successo".

