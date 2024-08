- L'ex attaccante del Werder, Kownacki, torna a Düsseldorf

Attaccante Dawid Kownacki fa ritorno a Fortuna Düsseldorf, la squadra della Bundesliga 2, dopo un prestito annuale a Werder Bremen. Entrambe le squadre hanno concordato un accordo di prestito con opzione di acquisto dopo una stagione.

Come ha dichiarato Klaus Allofs, direttore sportivo attuale e precedente di Düsseldorf, "Dawid ha dimostrato sotto Daniel Thioune il suo potenziale di essere una figura chiave nel nostro attacco e di avere un impatto significativo nella 2. Bundesliga."

Dopo una stagione di successo 2022/23 con la Fortuna, Kownacki si è trasferito a Bremen in estate, ma non è riuscito a lasciare il segno. Le sue statistiche a Werder: 22 presenze in Bundesliga senza segnare un gol.

Peter Niemeyer, direttore del calcio professionistico di Bremen, ha commentato, "Il periodo di Dawid a Werder non è andato come previsto per lui o per noi. È importante per lui tornare a giocare e ritrovare la sua migliore forma."

Nel frattempo, Werder era interessata al croato Ante Crnac come possibile sostituto di Kownacki. Tuttavia, il 20enne del campione polacco Rakow Czestochowa è ora oggetto di speculazioni per un possibile trasferimento al Norwich City, insieme all'ex giocatore di Bremen Josh Sargent.

Il prossimo passo nella carriera di Dawid Kownacki potrebbe essere un ritorno a Bremen, qualora decidessero di esercitare l'opzione di acquisto nel loro accordo di prestito, sulla base delle valutazioni fornite dall'ex direttore sportivo di Bremen, Daniel Thioune, durante il periodo di Kownacki a Fortuna Düsseldorf.

