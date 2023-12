L'ex arbitro della Premier League Mark Clattenburg criticato per i commenti "obsoleti" sulle donne arbitro

Clattenburg, che ha arbitrato quasi 300 partite di Premier League e ha supervisionato anche le finali di Champions League e dei Campionati Europei nel 2016, ha fatto questi commenti alla radio talkSPORT alla luce del fatto che Sara Cox è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di rugby in Premiership la scorsa settimana.

"Il problema con le donne, e certamente nell'arbitraggio, certamente nel calcio, è che hanno un percorso difficile se rimangono incinte durante la loro carriera di arbitro, questo può fermarle a lungo", ha detto Clattenburg.

"Quindi devono fare questa scelta: vogliono essere incinte, avere figli, o vogliono essere arbitri?".

Ha poi aggiunto: "Le donne devono fare questo sacrificio perché se vogliono essere incinte - diciamo che arrivano a un certo livello nell'arbitraggio e poi vogliono arrivare al livello successivo - se rimani incinta, ti può costare due o tre anni della tua vita. Una volta persi quei tre anni, qualcun altro prende il tuo posto".

In risposta ai commenti, Jane Purdon, CEO di Women in Football, ha affermato che il giudizio di Clattenburg "è del tutto fuori luogo quando si parla di arbitri e gravidanza".

"Le donne, in tutte le professioni, devono affrontare le sfide di conciliare lavoro e famiglia", ha detto Purdon.

"Anche molti uomini lo fanno, ma per gli uomini questo non è mai visto come un problema e non ci si aspetta che gli uomini scelgano tra le due cose.

"In effetti, molte donne nello sport d'élite sono in grado di riprendere rapidamente la loro carriera sportiva dopo il parto. Altre si prendono più tempo, per scelta o per necessità. Nessuno di questi scenari costituisce un "problema".

"Il vero problema sono le supposizioni sulla biologia femminile e sui ruoli di genere nella cura dei figli, che sono pigre, superate o semplicemente false".

In Premier League, Sian Massey-Ellis è un ufficiale di gara dal 2010; ha raccontato di aver sfidato gli ordini del medico per tornare a ricoprire questo ruolo dopo aver dato alla luce il suo primo figlio.

All'inizio di quest'anno, Rebecca Welch è diventata il primo arbitro donna a dirigere una partita della English Football League, quando ha supervisionato la vittoria del Port Vale per 2-0 contro l'Harrogate Town.

Clattenburg ha anche detto che molte donne arbitro "lottano con il test di idoneità degli uomini" e ha aggiunto: "Certamente, quando hai un bambino, sei fuori per nove, dieci mesi. Poi ci vogliono altri sei mesi per recuperare il corpo, quindi sono quasi due anni. Superare il test di idoneità maschile è molto, molto impegnativo".

Il rugbista Joe Marler, che giocava per gli Harlequins quando Cox ha debuttato in Premiership nel fine settimana, ha poi twittato: "La risposta di Clattenburg alla mia domanda sugli arbitri donna nel calcio su @talkSPORT questa mattina è stata irrispettosa e arcaica".

La CNN non è riuscita a ottenere una risposta da Clattenburg alle critiche.

