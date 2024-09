- L'ex amministratore delegato di Volkswagen, Winterkorn, verrà processato per lo scandalo delle emissioni diesel.

Al processo per lo scandalo Volkswagen "Dieselgate", Martin Winterkorn, l'ex CEO, fa la sua comparsa al tribunale regionale di Braunschweig. Entra brevemente in aula per accontentare i fotografi. Le accuse principali contro di lui includono frode in affari, manipolazione del mercato e falsa testimonianza, gestite dalla Camera dei reati economici.

C'erano preoccupazioni riguardo alla partecipazione di Winterkorn al processo a causa dei suoi problemi di salute. Martedì mattina è apparso malato e con una zoppia evidente. Risposto alle domande sulla sua salute, ha rassicurato: "Sto bene oggi".

Sono stati fissati 88 giorni di processo per questo lungo procedimento, previsto per concludersi nel settembre 2025. Originariamente previsto per iniziare con la lettura dell'atto d'accusa, ciascuna accusa, composta da oltre 600 pagine, richiederà circa due ore per presentare i punti fondamentali.

Lo scandalo Dieselgate è stato svelato nel settembre 2015, dopo le indagini degli organi ambientali e degli esperti statunitensi, che hanno portato alle dimissioni di Winterkorn. Ha accettato la responsabilità politica per la situazione, ma ha insistito sulla sua innocenza riguardo a qualsiasi attività criminale. Si applica la presunzione d'innocenza.

