- L'ex amministratore delegato della Volkswagen Martin Winterkorn sta testimoniando nel processo alla Volkswagen.

Cosa dice "signor VW" Martin Winterkorn riguardo alle accuse relative allo scandalo del diesel? Per il secondo giorno del suo processo presso il tribunale regionale di Braunschweig è atteso un ampio discorso difensivo. Successivamente, l'77enne condividerà le sue prospettive sul suo coinvolgimento in uno dei più grandi scandali industriali della Germania.

I punti principali della triplice imputazione della procura sono stati chiari sin dall'inizio del processo. I pubblici ministeri credono che Winterkorn fosse a conoscenza della manipolazione delle emissioni molto prima di quanto abbia dichiarato in precedenza, almeno dal maggio 2014. Si presume che fosse a conoscenza dell'uso di software illegali negli Stati Uniti durante questo periodo.

Winterkorn è accusato di aver ingannato i clienti VW sulle condizioni delle auto con questa conoscenza. Inoltre, i pubblici ministeri affermano che non ha informato tempestivamente il mercato azionario dei rischi di pagamenti di multe durante i cruciali giorni di settembre del 2015. Nel 2017, si presume che abbia fatto false dichiarazioni sotto giuramento davanti alla commissione parlamentare di inchiesta. Principio di innocenza applicabile.

Con una compostezza rilassata all'inizio del processo, l'ex-manager ha espresso la sua fiducia nei confronti del procedimento. La sua squadra di difesa ha affermato che nega le accuse e "non ha ingannato nessuno" e "non ha arrecato danni a nessuno". "Siamo fiduciosi che tutte le accuse contro di lui possono essere smentite", ha dichiarato il suo avvocato Felix Döhr. Non si aspettano più di 80 udienze per questo.

Il tribunale regionale ha fissato circa 90 udienze fino a settembre 2025. La manipolazione delle emissioni su milioni di veicoli VW è stata scoperta nel settembre 2015 grazie alle indagini delle autorità ambientali e degli scienziati statunitensi, portando alla peggiore crisi storica dell'azienda. Winterkorn si è dimesso, ma ha inteso questo come un'assunzione di responsabilità politica.

