- L'ex allenatore Glasner intende trasferire Lacroix da Wolfsburg a Londra.

Glasner, ex-allenatore del Wolfsburg, è interessato all'acquisto di Maxence Lacroix, difensore del VfL, per il Crystal Palace nella Premier League, secondo diverse fonti.

Il 24enne francese è legato al Wolfsburg fino al giugno 2025, ma sta manifestando il desiderio di lasciare la nave in questo periodo estivo. Lacroix ha rifiutato una proposta per prolungare il suo contratto con la squadra della Bundesliga. Il VfL preferirebbe tenere il difensore, ma può ottenere solo una cifra per il suo trasferimento quest'anno.

Glasner ha trascorso del tempo a Wolfsburg dal 2019 al 2021 e ha preso in carico il Crystal Palace lo scorso febbraio. Il club di Londra sta cercando rinforzi difensivi, poiché il internazionale danese Joachim Andersen è stato segnalato come diretto a FC Fulham, e l'inglese Marc Guehi sta attirando l'interesse del Newcastle United. Si dice che Lacroix sia la prima scelta di Glasner.

