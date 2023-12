L'ex allenatore della NWSL definito "predatore" mentre i giocatori parlano delle accuse di cattiva condotta sessuale

Riley è stato licenziato dalle North Carolina Courage la scorsa settimana dopo un'inchiesta di The Athletic che cita giocatori che hanno dichiarato che per anni Riley ha usato la sua influenza e il suo potere per molestare sessualmente i giocatori e in un caso ha costretto una giocatrice a fare sesso con lui.

Riley ha negato le accuse contenute nel rapporto dell'Athletic. La CNN non è riuscita a contattare Riley per un commento.

Il commissario della NWSL Lisa Baird ha rassegnato le dimissioni e la lega ha annullato tutte le partite in programma per lo scorso fine settimana a seguito del rapporto che descrive in dettaglio le accuse di coercizione sessuale e cattiva condotta nei confronti di Riley, che ha allenato tre franchigie della NWSL per otto stagioni.

Nel rapporto dell'Athletic, l'ex giocatrice Sinead Farrelly descrive come un Riley sposato l'abbia costretta a entrare nella sua stanza d'albergo per fare sesso. Un altro episodio riportato descrive come Riley abbia costretto Farrelly e la compagna di squadra Shim a tornare nel suo appartamento e abbia fatto pressione sulle due affinché si baciassero.

The Athletic ha chiesto a Riley di commentare la sua presunta cattiva condotta e lui ha risposto che le affermazioni degli ex giocatori erano "completamente false". Secondo The Athletic, Riley ha risposto in un'e-mail: "Non ho mai avuto rapporti sessuali con questi giocatori o fatto loro avances sessuali".

Parlando martedìalla NBC insieme a Shim e all'attaccante della Nazionale femminile statunitense Alex Morgan, Farrelly ha detto che il danno causato da Riley "si infiltra in ogni parte" della loro vita.

"Penso che sia davvero importante e per questo abbiamo voluto condividere la nostra storia e raccontare in modo così dettagliato i danni che sono stati fatti alle nostre carriere, ma anche a chi siamo come persone", ha spiegato Farrelly, che ha giocato per Riley in tre squadre diverse.

"Il danno alla mia autostima, al modo in cui mi vedevo e al modo in cui affrontavo la vita, si ripercuote su ogni aspetto della tua vita", ha detto Farrelly alla NBC.

"C'è un sacco di perdita che ne deriva e cose che non potrò riavere indietro e penso che quando possiamo attingere all'impatto emotivo del solo presentarsi per cercare di essere il proprio sé autentico, può davvero colpire molte persone perché è più grande dello sport. Si tratta di sicurezza nelle nostre vite e nei nostri corpi e i giocatori se lo meritano. Tutti noi lo meritiamo. Ed è qualcosa per cui lotteremo".

Le partite della NWSL in programma mercoledì si svolgeranno come previsto, ha annunciato martedì il sindacato dei giocatori.

Steve Baldwin, amministratore delegato e socio dirigente dei Washington Spirit della NWSL, si è dimesso martedì in seguito alle conseguenze della vicenda. La dichiarazione di Baldwin su Twitter fa riferimento a una recente richiesta dei giocatori come parte della ragione per cui si è dimesso.

E mentre Shim ha dichiarato sulla NBC di essere "davvero sopraffatta dalla gratitudine di tutti coloro che hanno parlato e ci hanno sostenuto", ha detto di volere "più giustizia".

"Voglio di più", ha detto alla NBC. "Voglio più giustizia, voglio politiche migliori, voglio che i giocatori siano protetti".

The Athletic ha riferito di aver intervistato più di una dozzina di giocatrici che hanno giocato sotto la guida di Riley dal 2010 in poi e altre persone che si occupano di calcio femminile.

Shim ha detto che il sostegno dei suoi amici è ciò che l'ha aiutata a superare la situazione.

"Fin dall'inizio c'è stato un possesso, non solo da parte di Paul, ma anche della squadra per cui giocavo", ha detto alla NBC. "Mi hanno messo a tacere su diverse questioni, la mia sessualità è la più importante.

"Ero molto, molto a disagio per tutto il tempo e ogni giorno che mi presentavo al lavoro, ogni giorno che mi allenavo, ogni partita che giocavo, non avevo fiducia ed ero spaventata. Avevo paura e l'unica cosa che mi ha fatto superare la cosa sono stati i miei compagni di squadra. Alex e Sinead sono due delle mie migliori amiche. Grazie a Dio ho avuto loro.

"Non so cosa farei senza di loro. Alex è stata la prima persona a cui ho detto: 'Farò di tutto per sostenerti'. È stata leale fin dal primo giorno. È stato l'unico modo per superarlo. E sono ancora danneggiato".

Morgan, ex compagna di squadra sia di Shim che di Farrelly, ha detto che "continuerà ad amplificare le loro voci e a mostrare questo fallimento sistemico della Lega e quanto abbiano sbagliato a gestire il caso e la denuncia di Mana e poi le indagini".

"Quando mi guardo indietro, credo di aver cercato di essere il più possibile un amico e un compagno di squadra di Mana, aiutandola a sporgere denuncia quando all'epoca non esisteva una politica anti-molestie, non c'erano le Risorse Umane della Lega, non c'era una linea diretta anonima, non c'era modo di denunciare", ha detto Morgan alla NBC.

"Ora abbiamo iniziato a mettere in atto queste cose su richiesta dei giocatori, non perché la lega sia proattiva. Quindi chiediamo che la lega inizi ad essere proattiva, non reattiva. Chiediamo trasparenza".

La NWSL non ha risposto immediatamente alla richiesta della CNN di commentare i commenti di Shim, Farrelly e Morgan.

In una dichiarazione rilasciata domenica, la NWSL ha annunciato di voler "lanciare immediatamente diverse iniziative critiche di indagine e riforma per proteggere i giocatori e lo staff, e gli ambienti in cui gli atleti vivono, si allenano e gareggiano per dare agli atleti l'agenzia e la possibilità di denunciare in modo sicuro qualsiasi forma di cattiva condotta".

