- L'ex allenatore della nazionale inglese è morto.

Sven-Göran Eriksson, il celebre allenatore svedese di calcio, è morto il 26 agosto 2024 a causa di complicazioni dovute a una lunga malattia. A 76 anni, se n'è andato serenamente circondato dalla sua famiglia a casa propria. La famiglia ha confermato la notizia in una dichiarazione.

All'inizio del 2024, Eriksson ha reso pubblico il suo diagnóstico di una forma incurabile di cancro al pancreas, scoperta l'anno precedente. Nonostante la prognosi pessimistica di soli 12 mesi di vita, Eriksson ha dimostrato una grande determinazione, giurando di combattere la malattia.

"Ho avuto una bella carriera"

Di recente, in un documentario Amazon, Eriksson ha condiviso i suoi ultimi pensieri. "Ho avuto una bella carriera", ha detto. "Sì, tutti temiamo il giorno della nostra morte, ma la vita è tutta nell'accettare quel giorno quando arriva".

Eriksson sperava che il suo lascito sarebbe stato contrassegnato dal sentimento "Era un bravo ragazzo". Riconoscendo che non tutti potrebbero condividere questo sentimento, voleva essere ricordato come un "figo". Ha quindi chiuso dicendo: "Prendetevi cura di voi stessi e vivete le vostre vite al massimo. Ecco fatto, saluti".

Allenare il Liverpool per un giorno - il suo ultimo desiderio

Nel marzo 2024, il sogno di Eriksson si è avverato quando ha allenato il Liverpool FC. All'epoca, l'allenatore in carica Jürgen Klopp (57) ha gentilmente passato le redini a Eriksson per una partita tra leggende tra il Liverpool e una squadra di Ajax Amsterdam tutta stelle. Eriksson ha vinto la sua ultima partita, ottenendo una vittoria per 4-2.

Aunque no mantuvo un papel consistente con el Liverpool, Eriksson casi alcanzó la cima del éxito en su profesión. Como el primer entrenador extranjero de la selección inglesa, llevó a figuras como David Beckham (49) y compañía a los cuartos de final de los Mundiales de 2002 y 2006, así como a los Euros de 2004. En 2010, sirvió como entrenador asistente de la Costa de Marfil en el Mundial de Sudáfrica.

Glorias atléticas y escándalos personales

Eriksson es uno de los pocos entrenadores que han logrado victorias en dos competiciones europeas distintas con equipos diferentes. En 1982, salió victorious in the UEFA Cup with IFK Göteborg, and in 1999, he clinched the European Cup Winners' Cup with Lazio Rome. His world travels also contributed to success with Benfica Lisbon and various Italian teams. His most recent role was as manager of the Philippine national team (until 2019).

After his tenure with England, Eriksson led Manchester City and Leicester City in England. In England, he gained attention for his romantic intrigues, including an affair with TV presenter Ulrika Jonsson (57).

Numerosi club che Eriksson ha allenato in precedenza hanno espresso le loro condoglianze sulla piattaforme social. Il principe William (42), capo della Federazione calcistica inglese, ha anche esteso le sue condoglianze. "Ho avuto alcuni splendidi incontri con lui come allenatore dell'Inghilterra e sono sempre stato affascinato dal suo carisma e amore per il calcio", ha scritto William sulla sua piattaforma. "Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Un vero professionista del calcio", ha aggiunto.

In the heartrending wake of Eriksson's passing, his family released a 'Report of death', formally announcing his demise to the world.

