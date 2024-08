- L'ex allenatore della Bundesliga, Christoph Daum.

Christoph Daum si è congedato. Dopo una lunga lotta contro il cancro, "ha lasciato serenamente con i suoi cari", hanno comunicato all'agenzia di stampa tedesca. Daum se n'è andato di sabato a Colonia, alla età di 70 anni. Per molto tempo è stato uno dei più vivaci allenatori del mondo del calcio professionistico.

Dall'autunno 2022, Daum ha lottato contro la malattia. All'inizio si è ritirato dalla vita pubblica, ma poi ha cambiato idea. Daum ha parlato di nuovo, è apparso in talk show. "Il cancro ha scelto l'ospite sbagliato", era il suo messaggio principale. Ha cercato di ispirare gli altri con la sua determinazione.

Questa era l'essenza di Christoph Daum: superare Hoeneß e lo scandalo della cocaina

La lotta contro il cancro ha rispecchiato la sua intera vita. Fin da bambino, ha affrontato compagni di classe molto più grandi e forti del ragazzo esile di Duisburg.

Come allenatore sconosciuto del 1. FC Köln, ha affrontato improvvisamente il gigante FC Bayern e il suo manager Uli Hoeneß - e quasi ha eliminato il campione della Bundesliga da Monaco. In carriera, Daum non si è mai tirato indietro di fronte a una sfida.

Lo scandalo della cocaina ha reso Christoph Daum leggendario

Ma più saliva in alto, più cadeva in basso all'inizio. Dopo il suo primo titolo della Bundesliga con il VfB Stuttgart nel 1992, ha buttato via l'accesso alla Champions League a causa di un errore di sostituzione. Soprattutto lo scandalo della cocaina del 2000, che lo ha visto licenziato dalla sua posizione di allenatore del Bayer Leverkusen, è diventato famoso.

Ma Daum è tornato. Ha vinto altri titoli in Austria e Turchia, ha riportato il 1. FC Köln nella Bundesliga e li ha tenuti lì. E per tutta la sua vita straordinaria, ha sempre ripetuto queste parole: "Puoi inciampare. Non importa quante volte inciampi. Quello che conta veramente è che ti rialzi ogni volta".

Nonostante i suoi trascorsi con lo scandalo della cocaina, che lo hanno portato ad abbandonare il Bayer Leverkusen, l'amore di Christoph Daum per il calcio non è mai venuto meno. È tornato ad allenare, guidando diverse squadre al successo e ribadendo ripetutamente, "Puoi inciampare, ma è importante rialzarsi". In una delle sue apparizioni di ritorno, ha dichiarato addirittura, "Il calcio mi ha dato un'altra occasione per dimostrarmi, e non lo dimenticherò mai".

Leggi anche: