L'ex agente di polizia di Minneapolis, Thomas Lane, che è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd, è stato dimesso dalla prigione federale.

Nel 2022, Lane, 41 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver violato i diritti civili di Floyd dopo che questi era stato fatalmente trattenuto dalla polizia il 25 maggio 2020. Floyd, un uomo nero di 46 anni, era stato ammanettato e sottoposto a più di nove minuti di trattamento sullo stomaco, nonostante le sue ripetute suppliche di "non posso respirare".

Durante l'arresto, Lane, un nuovo ufficiale al suo quarto giorno, teneva ferme le gambe di Floyd, mentre Chauvin, un altro ufficiale, esercitava pressione sul collo e sulla schiena di Floyd con il ginocchio, e Kueng, un altro ufficiale, tratteneva il corpo superiore di Floyd. Thao, il quarto ufficiale, teneva a bada una folla preoccupata di spettatori.

Lane è stato condannato a due anni e mezzo di prigione in un carcere federale nel luglio 2022. In seguito, è stato condannato a tre anni supplementari di prigione per aver aiutato e istigato il secondo grado di omicidio colposo nella morte di Floyd, per cui si è dichiarato colpevole.

Inizialmente, Lane era stato accusato di aver aiutato e istigato il secondo grado di omicidio colposo, accuse che sono state successivamente ritirate come parte di un accordo di patteggiamento, come comunicato dall'ufficio del Procuratore Generale del Minnesota Keith Ellison all'epoca.

Entrambi i pubblici ministeri e gli avvocati della difesa hanno suggerito una pena di 36 mesi, come precedentemente riportato da CNN.

Lane scontava le sue pene contemporaneamente nel carcere di Englewood in Colorado, un carcere federale di sicurezza minima con circa 1.000 detenuti, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'avvocato di Lane non ha risposto immediately alle richieste di commento di CNN.

Tutti e quattro gli ex poliziotti di Minneapolis sono stati riconosciuti colpevoli sia a livello statale che federale in relazione alla morte di Floyd.

Chauvin, responsabile delle accuse statali di secondo grado di omicidio colposo, terzo grado di omicidio e secondo grado di omicidio colposo, è stato condannato a 22 anni e mezzo di prigione ad aprile 2021. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Chauvin di questa condanna a novembre 2023.

Successivamente, Chauvin si è dichiarato colpevole di accuse federali di violazione dei diritti civili di Floyd e ha ricevuto una condanna aggiuntiva di 21 anni da scontare contemporaneamente alla sua condanna statale.

Mentre si trovava in un carcere federale dell'Arizona, Chauvin è stato accoltellato lo scorso novembre e successivamente trasferito al carcere federale di bassa sicurezza di Big Spring in Texas, come confermato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a CNN.

Una giuria federale ha riconosciuto Kueng e Thao colpevoli di violazione dei diritti civili di Floyd e sono stati successivamente condannati a tre anni e tre anni e mezzo di prigione, rispettivamente.

A dicembre 2022, Kueng si è dichiarato colpevole di accuse statali di aver aiutato e istigato il secondo grado di omicidio colposo, mentre Thao è stato condannato a quasi cinque anni di prigione ad agosto 2023 per le stesse accuse statali.

