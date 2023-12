Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo e si aggiudica la 97esima vittoria in carriera

Hamilton è scivolato in terza posizione dopo una ripartenza con la Safety Car causata dall'incidente di Kimi Raikkonen dell'Alfa Romeo con la ruota posteriore sinistra di Antonio Giovinazzi al settimo giro.

Ma il 36enne Hamilton ha superato Verstappen all'11° giro, finendo per passare Bottas, che era partito in pole, per il comando nove giri dopo.

Una volta passato in testa sul Circuito Internazionale dell'Algarve, Hamilton non si è più guardato indietro, vincendo con un comodo margine di 29,148 secondi.

La vittoria di Hamilton è la seconda della stagione e lo porta a otto punti di vantaggio su Verstappen della Red Bull nella classifica del titolo.

"È stata una gara molto dura fisicamente e mentalmente", ha dichiarato Hamilton ai giornalisti dopo la gara. "Oggi non è stato tutto perfetto, quindi guarderemo a quelle aree e gireremo le pietre".

Il sette volte campione del mondo cercherà di aumentare il suo vantaggio nella classifica del titolo nel Gran Premio di Spagna del 9 maggio.

Fonte: edition.cnn.com