Lewis Hamilton soddisfatto delle qualifiche da sogno per il Gran Premio d'Australia

L'inglese non ha vinto una gara nella scorsa stagione, quando la Mercedes ha vissuto un periodo torrido, con la fine della serie di otto titoli costruttori consecutivi, grazie alla vittoria della Red Bull.

A due gare dall'inizio della nuova stagione, la Mercedes sembrava destinata a un'altra ardua campagna, mentre la Red Bull è partita alla grande, vincendo sia in Bahrain che in Arabia Saudita.

Hamilton si è qualificato in settima posizione per le due gare della stagione, per cui è comprensibile la sua sorpresa nel partire terzo in griglia per il GP di domenica.

"Sono molto contento. È una cosa del tutto inaspettata", ha detto ai giornalisti, secondo quanto riportato da F1.com. "Sono davvero molto orgoglioso della squadra".

George Russell, compagno di squadra di Hamilton, si è qualificato secondo, dietro al campione del mondo Max Verstappen, che si è assicurato la pole per la prima volta a Melbourne.

"George ha fatto un lavoro fantastico oggi, quindi per noi essere nelle due prime file è onestamente un sogno", ha aggiunto Hamilton. "Stiamo tutti lavorando al massimo per tornare davanti, quindi essere così vicini alla Red Bull è davvero incredibile.

"Spero che domani riusciremo a dare loro del filo da torcere e speriamo che il tempo sia buono".

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato ai giornalisti che Verstappen era "in un campionato a sé stante", ma ha detto che la prestazione delle Frecce d'Argento in qualifica ha reso felice la squadra.

Verstappen ha conquistato la sua 22esima pole in carriera, segnando un tempo di 1 minuto e 16,732 secondi. Russell si è piazzato 0,236 secondi dietro, con Hamilton a 0,372 secondi. Fernando Alonso si è qualificato quarto.

Sergio Perez, vincitore del GP dell'Arabia Saudita, è caduto al primo giro e partirà in fondo allo schieramento.

