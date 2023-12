Notizie salienti

Lewis Hamilton si scusa per un video di "vergogna" di genere

Lewis Hamilton si scusa per il video postato

Chiede perché suo nipote indossava un vestito da principessa

Nelle sue scuse su Twitter, il quattro volte campione del mondo ha detto che il video su Instagram è stato un "errore di giudizio".

Il video di Hamilton mostrava il nipote con un vestito da principessa viola e rosa e che agitava una bacchetta a forma di cuore rosa. Dopo che il nipote risponde di sì, Hamilton dice: "Perché hai chiesto un vestito da principessa per Natale?".

Il pilota di F1 aggiunge poi: "I ragazzi non indossano abiti da principessa", prima che il nipote si copra le orecchie con le mani.

Hamilton ha poi cancellato il video e si è scusato.

"Ieri stavo giocando con mio nipote e mi sono reso conto che le mie parole erano inappropriate, così ho rimosso il post", ha scritto il 32enne pilota della Mercedes su Twitter.

"Non volevo fare del male e non intendevo assolutamente offendere nessuno. Mi piace che mio nipote si senta libero di esprimersi come dovremmo fare tutti", ha aggiunto Hamilton, che ha 5,7 milioni di follower su Instagram.

"Le mie più sentite scuse per il mio comportamento, perché mi rendo conto che non è davvero accettabile per nessuno, a prescindere dalla provenienza, emarginare o stereotipare qualcuno".

"Svergognare

Su Twitter, la redattrice Victoria Smith, che scrive di femminismo, maternità, politica e salute mentale, ha descritto Hamilton come un "insicuro, sessista idiota".

"Personalmente trovo molto più rassicurante vedere i bambini in abiti da principessa che le bambine", ha twittato Smith.

Il feed Twitterdel Pride in London si è detto "deluso" dal video di Hamilton: "Molti membri della nostra comunità hanno subito questo tipo di vergogna quando erano più giovani".

F1: Il percorso di Lewis Hamilton verso la grandezza

Tuttavia, altri utenti di Twitter hanno detto che la reazione al post di Hamilton su Instagram è stata esagerata.

"Capisco che Lewis Hamilton sia stato cattivo, ma non sembrava che lo facesse in quel modo", ha scritto Tony Mellace.

"Inoltre suo nipote sembrava ridacchiare alla sua risposta. Siete più arrabbiati voi ragazzi di quanto non lo fosse il ragazzo. Godetevi le vacanze e smettetela di lamentarvi di tutto. Pace e amore".

Hamilton ha conquistato il suo quarto titolo mondiale con due gare di anticipo alla fine di ottobre, dopo una serie di prestazioni dominanti al volante.

Hamilton e il rivale Sebastian Vettel sono stati molto vicini per gran parte del 2017, con il pilota della Ferrari in vantaggio per la prima metà della stagione, prima che il britannico si scatenasse in un periodo di forma strepitosa, vincendo cinque volte in sei gare e trasformando un deficit di 14 punti in un vantaggio di 66 punti nel giro di otto settimane.

Non è la prima volta che l'uso attivo dei social media da parte di Hamilton lo mette nei guai.

Si è scattato dei selfie mentre guidava una moto Harley-Davidison in Nuova Zelanda e ha detto su Snapchat "Questo schifo mi sta uccidendo" durante una conferenza stampa dei media di F1 in Giappone nell'ottobre 2016.

