Lewis Hamilton recupera per superare Max Verstappen e vincere il quinto Gran Premio di Spagna consecutivo

I due rivali si sono contesi le vittorie di gara in ognuno dei quattro gran premi disputati finora in questa stagione, ma la vittoria di Hamilton al Circuit de Barcelona-Catalunya - la 98esima vittoria in Formula Uno della sua carriera - lo porta a 14 punti di distanza in testa alla classifica piloti.

Il compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes, Valtteri Bottas, ha concluso al terzo posto, mentre Charles Leclerc è arrivato quarto e Sergio Perez ha concluso quinto con l'altra Red Bull.

Il sette volte campione del mondo Hamilton ha perso la leadership dalla pole position alla prima curva e la Mercedes ha dovuto pensare in modo creativo e strategico per riconquistarla.

La Mercedes ha colto di sorpresa la Red Bull - e tutti gli altri spettatori - e ha richiamato Hamilton per un secondo pit stop al 43° giro, con il britannico con il fiato sul collo di Vertstappen.

Hamilton è tornato in pista al terzo posto e a 22 secondi da Verstappen ma, soprattutto, con gomme più fresche e veloci. Ci sono state subito delle somiglianze con il Gran Premio d'Ungheria del 2019, quando Hamilton ha dato la caccia a Verstappen dopo una strategia di pit stop simile per poi passarlo per la vittoria.

Anche l'ingegnere di gara di Verstappen la pensava così. "Sembra di essere tornati in Ungheria", si è lamentato alla radio del team.

Hamilton doveva ancora togliere un secondo al giro a Verstappen per superarlo all'ultimo giro. Alla fine è stato molto più comodo, con Hamilton che ha superato il suo rivale per il titolo mondiale a sei giri dalla fine.

"Ero solo a caccia", ha detto Hamilton a Sky Sports dopo la gara. "Sono stato così vicino per tanto tempo e non pensavo di riuscire a far durare le gomme, ma ci sono riuscito. È stata una lunga rimonta da 20 secondi di ritardo, ma è stata una buona scommessa, un'ottima strategia da parte del team".

"Ero molto combattuto. Se rientrare o ignorare la chiamata e rimanere fuori? Ovviamente ho fatto quello che mi ha chiesto la squadra e naturalmente questo perché c'è una grande fiducia tra di noi. Un lavoro straordinario da parte di tutti i componenti della squadra. Che giornata".

La vittoria ha prolungato il recente dominio del 36enne in Spagna, che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, portando a sei le vittorie in carriera nei Gran Premi spagnoli.

Tuttavia, una vittoria e tre secondi posti per Verstappen in questa stagione significano che il giovane pilota rimane alle calcagna di Hamilton.

Correzione: Questo articolo è stato aggiornato per riflettere l'ordine di arrivo dei piloti.

