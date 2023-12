Lewis Hamilton prolunga il contratto con la Mercedes fino al 2023; elogia la squadra per il suo "ambiente inclusivo".

Il sette volte campione del mondo piloti si è detto orgoglioso di come la Mercedes lo abbia sostenuto nel suo impegno per migliorare ladiversità e l'uguaglianza in Formula Uno.

"Loro [la Mercedes] si sono assunti la responsabilità e hanno fatto importanti passi avanti nella creazione di un team più eterogeneo e di un ambiente inclusivo", ha dichiarato il 36enne Hamilton in una dichiarazione sul sito web del team.

"È difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con questo incredibile team e sono entusiasta di continuare la nostra collaborazione per altri due anni", ha aggiunto Hamilton, che ha vinto sei dei suoi sette titoli di F1 con la Mercedes.

Unico pilota di colore sulla griglia di partenza, Hamilton è emerso come una voce potente per la diversità e l'uguaglianza razziale all'interno dello sport.

Oltre ad aver eguagliato il record di Michael Schumacher di sette campionati mondiali di F1 nella scorsa stagione, Hamilton si è fatto portavoce della brutalità della polizia e dell'ingiustizia razziale all'indomani della morte di George Floyd a Minneapolis.

Il pilota della Mercedes ha indossato un casco Black Lives Matter con una tuta nera, inginocchiandosi prima di ogni gran premio e incoraggiando i suoi colleghi a fare lo stesso. La sua auto è stata dipinta di nero per testimoniare l'impegno del team nei confronti della diversità.

Il culmine delle sue forze

Alla ricerca di un ottavo campionato da record, Hamilton è secondo nella classifica piloti di questa stagione, a 18 punti dal pilota della Red Bull Max Verstappen.

"I suoi successi in questo sport parlano da soli, e con la sua esperienza, velocità e abilità di gara, è all'apice delle sue capacità", ha detto di Hamilton il CEO e Team Principal Toto Wolff.

"Siamo entusiasti della battaglia che ci attende quest'anno ed è per questo che abbiamo voluto stipulare questo contratto in anticipo, in modo da non distrarci dalla competizione in pista", ha aggiunto Wolff.

"Ho sempre detto che finché Lewis avrà ancora voglia di correre, potrà continuare fino a quando vorrà".

Con la Mercedes, Hamilton ha conquistato 77 vittorie e 74 pole position, mentre il britannico detiene il record di 98 vittorie in F1.

Fonte: edition.cnn.com