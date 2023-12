Lewis Hamilton: "La vita è noiosa senza sfide".

Guidando per gran parte della stagione una vettura più lenta della Ferrari, Hamilton è stato costretto a dare il meglio di sé in ogni gran premio.

Ma lungi dal lamentarsi delle avversità che ha dovuto affrontare, il britannico afferma che sono state proprio queste a spingerlo ai vertici della sua professione.

"Amo guidare la macchina", ha detto Hamilton alla CNN ad Abu Dhabi. Ogni fine settimana, quando arrivi e sali in macchina, è una sensazione incredibile".

"Questo non cambia mai e la sfida di ogni weekend è sempre... la vita è noiosa senza sfide. Ma per altre persone è diverso, molte persone nella vita non si preoccupano di avere una sfida.

"Forse (prendono) una strada più facile, ma a me piace essere messo alla prova, affrontare ogni giorno nuove sfide e questo è qualcosa che non è dato - e amo quando è un lavoro duro".

L'importanza della famiglia

Come è successo quando ha vinto i suoi precedenti quattro titoli mondiali, Hamilton è stato inondato di messaggi ed e-mail di congratulazioni.

Dopo tutti questi anni, trascorsi insieme a gareggiare nei kart quando Hamilton era bambino, è ancora il messaggio di suo padre, Anthony, ad avere il significato più importante.

"I ragazzi con cui lavoro e la mia famiglia sanno quanto sia importante", dice Hamilton a proposito delle sue fatiche di questa stagione. "In ultima analisi, è l'unica cosa che conta davvero. Ma credo che lo sappiano anche i miei fan".

Ora che ha cinque titoli mondiali, Hamilton punta a raggiungere il record assoluto di Michael Schumacher (sette)?

Per il momento, non sta pensando a tanto.

"Al momento, la mia prossima sfida è quella di avere il miglior periodo di vacanza e di riposo di sempre".

