Lewis Hamilton conquista una vittoria drammatica nel Gran Premio del Bahrein

"Oh mio Dio", ha esclamato Leclerc, che era stato in testa per la maggior parte della gara, quando ha capito che i problemi al motore gli sarebbero costati la possibilità di conquistare il suo primo successo in un gran premio.

Hamilton ha conquistato la vittoria sotto la safety car davanti al compagno di squadra della Mercedes Valterri Bottas, che aveva vinto l'apertura della stagione in Australia, mentre Leclerc si è piazzato terzo.

Bottas guida la classifica piloti con 44 punti, un punto davanti a Hamilton, con Verstappen terzo a 27 punti.

"A un certo punto ho avuto un sacchetto di plastica incastrato sull'ala anteriore, che mi è costato la prestazione", ha rivelato il leader del campionato dopo la gara.

"Quindi non è stata una gara perfetta, ma alla fine la fortuna è stata dalla nostra parte e la prenderemo sicuramente, soprattutto io, dopo tutta la sfortuna dell'anno scorso".

"Ovviamente è stata una sfortuna per Charles, che era molto forte, ma il risultato arriverà anche per lui. Ho dovuto aspettare più di 80 gare per la mia prima vittoria, quindi sono sicuro che andrà tutto bene".

LEGGI: Il fratello di Leclerc in prova con la Formula E

Hamilton elogia Leclerc

Leclerc, partito in pole position, è stato colpito da problemi al motore quando il sistema ibrido della sua auto ha ceduto.

A un certo punto aveva otto secondi di vantaggio su Hamilton, ma il britannico si è rapidamente avvicinato mentre la Ferrari di Leclerc vacillava, prima di superare la Ferrari del 21enne monegasco.

È stato un segno di maturità del giovane riconoscere che la squadra è stata "fortunata in una situazione molto sfortunata", riconoscendo che sarebbe finito ancora più in basso sulla griglia se la gara non fosse terminata sotto la safety car per l'ottava volta nella storia della F1.

"Succede", ha detto Leclerc ai giornalisti dopo la gara. "Fa parte dello sport automobilistico. È molto difficile da accettare, ma sono sicuro che torneremo più forti".

"Purtroppo oggi non era la nostra giornata, ma sono fiducioso. La squadra ha fatto un lavoro straordinario per recuperare la mancanza di ritmo che avevamo in Australia.

"Cosa dire? Ovviamente sono estremamente deluso, come tutta la squadra, ma succede nelle stagioni".

La buona notizia per Leclerc è che ha conquistato il suo primo podio in F1, ottenendo anche un punto per aver registrato il giro più veloce. Al momento sembra anche il pilota Ferrari più efficace.

LEGGI: La moglie di Jackie Stewart è affetta da demenza e lui sta correndo per trovare una cura

Il quattro volte campione Sebastian Vettel ha danneggiato l'ala anteriore della sua Ferrari durante il testa a testa con Hamilton.

"Hai guidato benissimo, davvero alla grande, questo weekend - hai un lungo futuro davanti a te", ha detto Hamilton a Leclerc. "Questo fine settimana le Ferrari sono state incredibili e dovevo vedere Charles perché ha fatto un ottimo lavoro.

"Sono sicuro che questo è un risultato devastante per lui, perché aveva fatto il lavoro per vincere la gara. Oggi siamo stati sicuramente fortunati, ma bisogna prendere le cose come vengono.

"Questo ragazzo [Leclerc] ha in serbo molte altre vittorie per il futuro, quindi congratulazioni a lui".

"Come squadra, oggi siamo stati fortunati", ha aggiunto Bottas.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com