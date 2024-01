Lewis Hamilton bersagliato da insulti razzisti online dopo la controversa vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna

Il sette volte campione del mondo ha reagito a una penalità di 10 secondi per ottenere la vittoria dopo una controversa collisione con il rivale Max Verstappen, che ha lasciato il pilota della Red Bull in ospedale.

Facebook, che possiede anche Instagram, ha dichiarato di aver rimosso dalla sua piattaforma una serie di commenti relativi a Hamilton, che è stato un grande sostenitore della diversità e del movimento Black Lives Matter, e ha definito gli abusi "inaccettabili".

"Oltre al nostro lavoro per rimuovere i commenti e gli account che violano ripetutamente le nostre regole, sono disponibili funzioni di sicurezza, tra cui i filtri per i commenti e i controlli dei messaggi, che possono far sì che nessuno debba vedere questo tipo di abusi", ha dichiarato un portavoce della società Facebook alla CNN Sport.

"Nessuna singola cosa risolverà questa sfida da un giorno all'altro, ma ci impegniamo a lavorare per mantenere la nostra comunità al sicuro dagli abusi".

Nel frattempo, Twitter ha dichiarato che il comportamento razzista "non ha posto" sulla sua piattaforma e ha condannato fermamente l'abuso ricevuto da Hamilton.

"Abbiamo chiare politiche di comportamento abusivo e di odio in atto e prendiamo molto seriamente l'applicazione di queste politiche", ha dichiarato un portavoce di Twitter alla CNN Sport.

"Prenderemo provvedimenti decisi e rapidi nei confronti di qualsiasi account che infranga le nostre regole".

Anche la squadra di Hamilton, la Mercedes, la Formula 1 e l'organo di governo dello sport, la FIA, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando gli abusi razzisti "nei termini più forti possibili".

"Queste persone non hanno posto nel nostro sport e chiediamo che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni", si legge.

"La Formula 1, la FIA, i piloti e le squadre stanno lavorando per costruire uno sport più diversificato e inclusivo, e questi inaccettabili casi di abuso online devono essere evidenziati ed eliminati".

La notizia arriva una settimana dopo che tre giocatori dell'Inghilterra - Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka - sono stati oggetto di insulti razzisti dopo aver sbagliato un rigore durante la finale di Euro 2020 contro l'Italia.

Lunedì il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato alla BBC Radio 4 che gli abusi nei confronti del suo pilota sono "inaccettabili" e ha promesso di "reagire".

"L'abbiamo visto nel calcio, nel campionato europeo, e gli abusi non sono assolutamente accettabili, e lo stesso è accaduto ieri, e mi chiedo se alcuni non lo capiscano", ha aggiunto.

Anche la Red Bull ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice "disgustata e rattristata" per gli insulti ricevuti da Hamilton sui social media.

"Non c'è mai alcuna scusa per questo, non c'è certamente posto per questo nel nostro sport e i responsabili devono essere ritenuti responsabili", si legge nel comunicato.

Circa 140.000 persone hanno assistito, in una Silverstone gremita, allo scontro tra Hamilton e Verstappen in un drammatico inizio di gara.

Hamilton, che è stato battuto alla prima curva dal suo rivale, ha fatto diversi tentativi di sorpasso su Verstappen nel corso del primo giro e quando i piloti sono arrivati alla Copse Corner di Silverstone, la ruota anteriore sinistra del britannico ha toccato la gomma posteriore destra del pilota della Red Bull.

Verstappen è uscito di pista e ha attraversato la ghiaia prima di schiantarsi contro le barriere. L'olandese è stato portato in ospedale ma non ha riportato lesioni gravi.

Dopo la gara, Verstappen si è espresso sui social media in merito alla guida "pericolosa" di Hamilton.

"Prima di tutto: sono contento di stare bene. È stato un impatto piuttosto forte al 51G, ma mi sento meglio", ha scritto.

"Ovviamente sono molto deluso per essere stato messo fuori gioco in questo modo. La penalità inflitta non ci aiuta in alcun modo e non rende giustizia alla mossa pericolosa che Lewis ha fatto in pista".

"Guardare i festeggiamenti dopo la gara mentre era ancora in ospedale è irrispettoso e antisportivo, ma andiamo avanti".

I commenti sono stati ripresi dal team principal della Red Bull Christian Horner, visibilmente furioso quando ha parlato dell'incidente dopo la gara.

"Lewis [Hamilton] ha un'esperienza più che sufficiente per sapere che è inaccettabile", ha detto a Sky Sports.

"Sono molto deluso che un pilota del suo calibro faccia una mossa del genere. È pericoloso, sembrava disperato".

Hamilton ha inviato i suoi auguri a Verstappen sui social media dopo la gara, ma ha detto che ha corso "in modo corretto".

"Oggi ci ricorda i pericoli di questo sport", ha scritto domenica. "Mando i miei migliori auguri a Max, che è un concorrente incredibile. Sono felice di sapere che sta bene. Correrò sempre duramente, ma sempre in modo corretto".

"La mia squadra ha dimostrato grinta e perseveranza. È un sogno vincere davanti al pubblico di casa".

Wolff ha dato il suo appoggio, descrivendo la collisione come un incidente di gara.

"Bisogna sempre essere in due per ballare il tango e questi due non si sono lasciati un centimetro ed è una curva ad alta velocità, ecco perché queste cose sono brutte da vedere", ha detto a Sky Sports.

I commissari di gara hanno inflitto a Hamilton una penalità di 10 secondi per l'incidente, ma il britannico è tornato in testa in un finale drammatico, superando Charles Leclerc alla Copse Corner a soli due giri dalla fine.

La vittoria di Hamilton gli ha regalato 25 punti, portandolo a soli otto punti da Verstappen nella classifica piloti, mentre la rivalità tra i due si intensifica.

Ora tutti gli occhi saranno puntati sul Gran Premio d'Ungheria, che si svolgerà il 1° agosto.

Fonte: edition.cnn.com