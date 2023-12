Lewis Hamilton appoggia le proteste ambientaliste, ma non i loro metodi: i manifestanti invadono la pista del GP di Gran Bretagna

Durante il Gran Premio di domenica a Silverstone, un gruppo di manifestanti che indossavano magliette arancioni si è seduto sul rettilineo di Wellington quando le auto stavano rientrando ai box a bassa velocità con la gara segnalata con la bandiera rossa dopo l'incidente ad alta velocità di Zhoy Guanyu.

Il pilota della Mercedes Hamilton, che ha saputo delle proteste contro il consumo globale di petrolio durante la conferenza stampa post-gara, ha dichiarato: "Un grande applauso ai manifestanti".

Il 37enne, che si è classificato terzo in una gara drammatica, ha aggiunto: "Mi piace che le persone si battano per il pianeta e abbiamo bisogno di più persone come loro".

Dopo la conferenza stampa, la Mercedes ha dichiarato in un comunicato inviato alla CNN: "Lewis stava approvando il loro diritto di protestare, ma non il metodo che hanno scelto, che ha compromesso la loro sicurezza e quella degli altri".

Nel corso della giornata, Hamilton ha pubblicato un messaggio su Instagram per chiarire il suo pensiero.

"Come abbiamo visto oggi, questo è uno sport molto pericoloso", ha scritto. "Non ero al corrente delle proteste di oggi e, sebbene sosterrò sempre coloro che si battono per ciò in cui credono, ciò deve essere fatto in modo sicuro. Per favore, non saltate sui nostri circuiti di gara per protestare, non vogliamo mettervi in pericolo".

La polizia del Northamptonshire ha dichiarato che sette persone sono state arrestate dopo l'incidente, e l'ispettore capo Tom Thompson si è detto "molto deluso" dal fatto che i manifestanti abbiano ignorato gli avvertimenti precedenti sui problemi di sicurezza.

"Ci siamo offerti di facilitare un evento pacifico al circuito, ma hanno scelto di mettere a rischio la vita dei piloti, dei commissari e dei volontari. È incredibilmente deludente che qualcuno abbia preso la decisione di farlo", ha dichiarato.

"Per fortuna avevamo predisposto dei piani per un'eventualità del genere e il gruppo è stato rapidamente allontanato e arrestato dai nostri agenti".

Dopo la gara, la Just Stop Oil ha pubblicato sui social media una dichiarazione in cui rivendica la responsabilità dell'incidente e ne illustra le ragioni.

"Se siete più indignati per questa interruzione che per il nostro mondo che viene bruciato davanti ai nostri occhi, allora dovete mettere a posto le vostre priorità", si legge nel post.

Sia il vincitore della gara, Carlos Sainz, che Sergio Perez, arrivato secondo, hanno dichiarato di sostenere la causa, ma hanno criticato il modo in cui la protesta è stata portata avanti.

"Penso che le persone abbiano la possibilità di parlare e manifestare ovunque vogliano, perché è un diritto. Ma non credo che saltare in una pista di Formula 1 sia il modo migliore per farlo, mettendo a rischio se stessi e tutti gli altri piloti", ha detto il pilota della Ferrari Sainz, che ha conquistato la sua prima vittoria, nella conferenza stampa post-gara.

"Quindi sì, sostengo la causa, credo che la Formula 1 stia già facendo un ottimo lavoro per cercare di arrivare a zero emissioni entro il 2030. Stiamo spingendo su questo fronte e stiamo spingendo la F1 e la FIA [l'organo di governo del motorsport] a trovare il modo di andare in questa direzione".

Stefano Domenicali, amministratore delegato della F1, ha definito le azioni dei manifestanti "irresponsabili e pericolose".

"Tutti hanno il diritto di esprimersi sulle questioni, ma nessuno ha il diritto di mettere in pericolo delle vite", ha dichiarato ai giornalisti. Le azioni di un piccolo gruppo di persone oggi sono state completamente irresponsabili e pericolose".

"Ringraziamo le forze dell'ordine per il loro grande lavoro e non dovremmo essere compiacenti riguardo al rischio che ciò rappresenta per la sicurezza dei piloti, dei commissari, dei tifosi e degli stessi individui".

Fonte: edition.cnn.com