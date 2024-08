- L'evento Rosstag di Rottach-Egern sperimenta pioggia

La parata annuale a Rosstag a Rottach-Egern sul lago di Tegernsee è stata un po' attenuata dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Circa 200 cavalli ornati hanno attraversato il paese nel distretto di Miesbach, sfidando la pioggia. Si prevedeva una grande folla di spettatori, ma la partecipazione è stata bassa a causa del maltempo.

Carrozze vittoriane, chaise, landau e altri carri storici, insieme a impressionanti squadre di birrifici, erano presenti all'evento. I cavalli e i cavalieri hanno attraversato il distretto di Ellmau, dove hanno ricevuto una benedizione per l'anno successivo presso un altare gratuito. Successivamente, i team hanno proseguito verso il festival grounds. Gruppi tradizionali vestiti con abiti folk e bande di ottoni, alcuni provenienti dal Tirolo e dal Sud Tirolo, hanno accompagnato il corteo. Tuttavia, diversi gruppi erano assenti, probabilmente a causa del tempo, anche durante la benedizione.

Rosstag è stato inaugurato oltre 50 anni fa dall'appassionato di cavalli Thomas Boeck con il motto "d'Fuhrleut kemman z'amm". Dopo la sua morte nel 2007, il municipio ha assunto la responsabilità di organizzare questo evento.

Di seguito è riportata l'elenco delle categorie di prodotti esposti all'evento: carri storici, squadre di birrifici. Despite the challenging weather, several categories were unfortunately absent, such as some traditional groups and brass bands.

Leggi anche: