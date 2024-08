- L'evento principale è l'apertura del Tour Europeo.

I biglietti per la celebrazione del Fastnacht del 11.11. al Schillerplatz di Magonza quest'anno verranno assegnati tramite estrazione a sorte. L'Associazione del Carnevale di Magonza (MCV) ha annunciato che, per motivi di sicurezza, solo 9.000 persone saranno ammesse al Schillerplatz. Gli interessati possono registrarsi sul sito web dell'MCV a partire dal 14 agosto alle 18:00. Registrandosi, si partecipa automaticamente all'estrazione. In caso di successo, è possibile acquistare fino a quattro biglietti. Ogni biglietto costa sette euro.

L'MCV ha rivisto il processo di vendita dei biglietti in risposta alle critiche dello scorso anno. "Siamo stati travolti", ha detto il presidente dell'MCV Hannsgeorg Schöning. I biglietti per le celebrazioni al Schillerplatz sono stati venduti in poche ore. Con il sistema di estrazione, si vuole alleviare la situazione e allinearsi con eventi come la finale della Coppa DFB, che utilizzano un processo di assegnazione dei biglietti simile.

Il termine per la registrazione all'estrazione è il 31 agosto alle 18:00. In caso non venissero venduti tutti i biglietti, ci sarà un secondo turno di estrazione. Chi non ha accesso alla registrazione online può partecipare all'estrazione compilando una scheda di registrazione presso l'ufficio dell'MCV nel centro di Magonza e spedendola. Queste schede saranno anche incluse nell'estrazione digitale.

Sul sito web dell'MCV, si legge: "Si aggiunge: I registrati saranno informati via e-mail entro il 7 settembre se sono stati selezionati nell'estrazione". Durante l'estrazione, "Si aggiunge: Per trasparenza, i risultati dell'estrazione saranno visualizzati sul sito web dell'MCV poco dopo la scadenza".

