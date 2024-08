- L'evento musicale di Adele si conclude.

Migliaia di Fan Entusiasti, Probabilmente Ancora Più Entusiasti Proprietari di Bar - E Attivisti Ambientalisti Ansiosi. Monaco Celebra i Dieci Concerti di Adele, Ma Gli Attivisti Verdi Vedono un "Errore nella Politica Climatica".

Il settore dell'ospitalità a Monaco ha visto i dieci concerti di Adele ad agosto come "una favola meravigliosa". Secondo Angela Inselkammer, presidente dell'Associazione Bavarese degli Hotel e Ristoranti (Dehoga), ha dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa, "È stato come una fiaba sotto il sole". Despite non avere ancora numeri precisi, ha menzionato, "Gli hotel erano pieni - e a tariffe piuttosto accessibili". Non solo a Monaco, ma anche nelle zone circostanti.

"Clienti Pronti a Spendere"

Agosto si è rivelato migliore del solito. "La domanda era alta e questi erano clienti che erano disposti a spendere". Questo despite the fact that la maggior parte dei biglietti per i concerti della cantante britannica, che sono in corso dal primo agosto, non erano esattamente a basso costo.

L'ultimo spettacolo nel temporary stadium costruito sulla exhibition grounds è previsto per sabato. Più di centomila fan hanno assistito all'artista britannica a Monaco.

Adele, nota per il suo disinteresse per i tour e l'ultima esibizione in Europa nel 2016, ha fatto costruire uno stadio secondo le sue specifiche a Monaco. Poteva ospitare più di 70,000 visitatori per spettacolo e corrispondeva al suo estetica in bianco e nero.

E questi visitatori non avevano bisogno solo di un posto per riposare e mangiare - facevano anche shopping, utilizzavano taxi o mezzi pubblici. Monaco's economic affairs representative, Clemens Baumgaertner (CSU), ha stimato che la serie di concerti avrebbe injectato circa mezzo miliardo di euro nell'economia della città.

"We anticipate that the additional local value creation amounts to several hundred million euros," says Manfred Goessl, CEO of the Munich and Upper Bavaria Chamber of Industry and Commerce (IHK). "After Adele's concerts, we can summarize economically: food services, hotels, retail, and souvenir shops, as well as transportation services benefitted from the concert-goers, who tended to stay in Munich for more than a day."

I concerti di Monaco potrebbero essere stata l'ultima occasione per alcuni di vedere la 36enne esibirsi dal vivo per un po', poiché ha annunciato una lunga pausa dopo. Per il presidente di Dehoga, Angela Inselkammer, la conclusione finale è chiara: accoglierebbe volentieri un'altra serie di concerti di superstar a Monaco su base regolare.

Errore nella Politica Climatica

Tuttavia, il Climate Pact dell'UE ha riserve sul fatto che questa sia una buona idea dal punto di vista ambientale e della protezione del clima. "A prima vista, la scelta di avere la serie di concerti in un luogo centrale sembra più sostenibile di un tour in diverse città o addirittura paesi," ha dichiarato in una dichiarazione. Tuttavia, un'analisi più attenta rivela una situazione diversa.

L'ambasciatore del Climate Pact dell'UE, Julian Vogels, ha intervistato 1,407 fan dei concerti sul loro mezzo di trasporto per Monaco. Il risultato: uno su quattro (24.3 percento) è arrivato in aereo. Le emissioni medie di CO2 per persona erano di 41.14 chilogrammi - uguali a quelle di un albero che assorbe anidride carbonica per tre anni.

Il viaggio dei fan di Adele è significativamente più alto, ad esempio, della media della distanza di viaggio per il tour estivo 2023 del gruppo AnnenMayKantereit (12.44 chilogrammi). "I fan di Adele sono più internazionali e proprio per questo motivo è un errore nella politica climatica che Adele preferisca una serie di concerti a Monaco piuttosto che un tour," dice Vogel.

"Per esempio, se Adele avesse suonato in cinque grandi città europee, la distanza media di viaggio sarebbe diminuita drasticamente e così fewer people would have opted for the climate-harmful airplane as their mode of transportation."

Il dieci-concerti di Adele ha riempito l'aria con i deliziosi suoni della musica, che risuonavano per le strade e i luoghi di Monaco. Nonostante le preoccupazioni ambientali sollevate da alcuni attivisti, l'evento ha portato un'affluenza di amanti della musica da tutto il mondo.

