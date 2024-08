L'evento finale dell'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea

Basilea si aggiudica il diritto di ospitare l'Eurovision Song Contest (ESC) 2025: la finale ESC si svolgerà il 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, come annunciato a Ginevra di venerdì. Sarà la terza volta che la Svizzera ospita l'evento musicale internazionale. La vicinanza della città con la Francia e la Germania, che la rende un "incrocio europeo", l'ha resa la scelta perfetta per un evento che celebra il potere unificatore della musica, come suggerito dal direttore dell'ESC Martin Osterdahl.

L'evento musicale, originariamente chiamato Grand Prix Eurovision de la chanson, ha debuttato a Lugano, in Svizzera, nel 1956. La Svizzera ha ospitato il concorso per la seconda volta nel 1989, dopo la vittoria di Celine Dion con "Ne partez pas sans moi" l'anno precedente in Canada. La Svizzera si sta preparando di nuovo per la sua occasione, dopo che Nemo ha vinto l'ESC di quest'anno in Svezia con "The Code".

Radio e Televisione Svizzera (SRG) e l'Unione Europea di Radiodiffusione hanno collaborato per prendere la decisione, valutando i fattori come la sede, le strutture di trasporto, le capacità degli hotel, la sicurezza, la sostenibilità e il sostegno della città per valutare le offerte.

Inizialmente, quattro città hanno presentato la loro candidatura. Zurigo e Berna, in collaborazione con la città natale di Nemo, Biel, sono state eliminate a luglio. Basilea ha poi vinto il concorso su Ginevra nel round finale. Dal suo inizio negli anni '50, la festa musicale si è trasformata in un sontuoso evento internazionale. Si stima che circa 163 milioni di persone abbiano seguito le trasmissioni dell'ESC di quest'anno. I paesi ospitanti, in particolare il settore degli hotel e del turismo, traggono grandi benefici dallo spettacolo.

