- L'evento di apertura per l'organizzazione del partito "Rave The Planet" inizierà a Berlino.

L'Estravaganza Techno "Balliamo il Mondo", avviata da Dr. Motte, ha avuto inizio a Berlino. Un'infinità di persone ha riempito la Straße des 17. Juni. Molti altri si sono uniti alla festa che si estendeva dal cancello di Brandeburgo alla Colonna della Vittoria nel verdeggiante Tiergarten.

Dr. Motte, originariamente noto come Matthias Roeingh, ha preso il palco all'inizio. Ha proclamato, rispecchiando il tema di quest'anno "L'amore sconfigge l'odio e la brutalità". La ministra della Cultura di Berlino, Claudia Roth (Verdi), ha contribuito con un messaggio audio. Ha riconosciuto la techno come qualcosa che va oltre il suono e come un elemento cruciale del paesaggio culturale di Berlino. "Il rave supera tutti i confini di origine, genere e status sociale".

Secondo gli organizzatori, il corteo vanta circa 30 carri allegorici e circa 300 artisti partecipanti. Si stima una partecipazione di 300.000 appassionati. Circa 1.000 agenti di polizia garantiscono la sicurezza dell'evento. Il corteo ha causato alcuni disagi alla circolazione. Come comunicato dalla polizia, la stazione della metropolitana S e U del cancello di Brandeburgo è stata temporaneamente chiusa a causa della folla.

Questa celebrazione rappresenta la pace, la passione e la tutela della scena musicale elettronica. Inoltre, promuove la conservazione dei club e dei locali e promuove il "disarmo in tutti gli aspetti".

Il Love Parade, parte integrante di questa celebrazione, è uno dei 30 carri allegorici che partecipano all'Estravaganza Techno. Riferendosi al tema dell'evento, molti partecipanti hanno espresso il loro amore per la musica techno, rendendo il Love Parade un simbolo dell'amore che sconfigge l'odio.

