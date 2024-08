- L'evento continua nonostante l'allarme antincendio al locale di Elphi.

Ottime notizie per i concertisti alla Elbphilharmonie questa settimana: A seguito dell'interruzione inaspettata del concerto della domenica scorsa a causa di un allarme incendio, tutti gli eventi futuri si svolgeranno regolarmente, come confermato da un rappresentante della Elbphilharmonie di Amburgo. "Non ci saranno interruzioni."

La performance musicale del cantautore britannico Sampha è stata improvvisamente interrotta a causa dell'allarme incendio. Stava intrattenendo circa 2.100 spettatori come parte del Festival Internazionale dell'Estate Kampnagel nella Grande Sala.

Il rappresentante della "Elphi" ha attribuito l'incidente all'attivazione del sistema sprinkler a causa di un sensore di alta temperatura sotto il palco. "La sala principale non è stata danneggiata, quindi gli spettatori non erano mai in pericolo."

Incidente sotto il palco

I vigili del fuoco hanno ipotizzato che un incendio in un cavo sotto il palco potrebbe aver causato l'allarme incendio e l'attivazione del sistema sprinkler domenica sera. Al loro arrivo, i vigili del fuoco non hanno trovato segni di fiamme attive. Tuttavia, a causa dell'acqua dei sprinkler che raggiungeva l'area tecnica sotto il palco, il concerto è stato ultimately interrotto.

Inizialmente, i dettagli sull'entità dei danni erano incerti. Un rappresentante di Kampnagel ha promesso che il festival, in collaborazione con la Elbphilharmonie, avrebbe fornito aggiornamenti tempestivi ai titolari dei biglietti.

Nonostante l'interruzione inaspettata a causa dell'allarme incendio, la performance musicale di Sampha continuerà come parte degli eventi rischedulati alla Elbphilharmonie. La Grande Sala, sebbene interessata dall'attivazione dei sprinkler, rimane intatta e adatta a futuri concerti.

