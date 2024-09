L'evento cinematografico svizzero rende omaggio a Pamela Anderson

Pamela Anderson, la celebre attrice, riceverà un riconoscimento al 20° Zurich Film Festival. La star di 57 anni riceverà il "Golden Eye" award per la sua straordinaria carriera e la sua strepitosa interpretazione nel suo ultimo progetto, "The Last Showgirl". L'attrice ritirerà personalmente il premio il 4 ottobre e successivamente presenterà il film al festival insieme al suo regista, Gia Coppola.

Il direttore del festival, Christian Jungen, esprime la sua eccitazione nel riconoscere Anderson: "Siamo entusiasti di omaggiare Pamela Anderson, l'iconica attrice che ha affascinato generazioni e si è costantemente reinventata, al ZFF", ha dichiarato Jungen. L'evento è noto come "Zurich Film Festival" (ZFF), abbandonando la marca diacritica tedesca a favore della spelling inglese del nome della città.

In "The Last Showgirl", Anderson interpreta Shelley, una ballerina che ha calcato il palcoscenico di uno spettacolo tradizionale di Las Vegas per oltre tre decenni. Quando il direttore di scena Eddie (Dave Bautista) annuncia la fine dello spettacolo, Shelley deve dire addio alla sua famiglia di ballo e al mondo glamour dello spettacolo, intraprendendo un nuovo capitolo della sua vita. A sostenerla in questa transizione c'è la sua migliore amica Annette (Jamie Lee Curtis). La data di uscita del film in Germania non è stata ancora rivelata.

