In una fredda notte tarda, i giovani pompieri locali hanno eseguito un'esercitazione a Wemding, nel distretto di Donau-Ries, causando un certo scalpore. Una donna anziana di 65 anni ha chiamato i servizi di emergenza dopo mezzanotte di sabato, sostenendo che un autista di un furgone aveva gettato qualcosa di simile a un cadavere nella fossa della città prima di fuggire, secondo la polizia. Il marito della testimone oculare, anch'egli di 74 anni, ha notato un oggetto sul fondo della fossa della città che sembrava sospettosamente un corpo, secondo i resoconti. In risposta a questo allarme, sono state rapidamente inviate diverse squadre di polizia e addestratori di cani sul posto. Tuttavia, questo incidente inaspettato è stato risolto rapidamente: dopo un esame attento, si è scoperto che non c'era alcun cadavere nella fossa, ma piuttosto un manichino di addestramento del dipartimento dei vigili del fuoco, che era stato intenzionalmente gettato lì durante l'esercitazione notturna della brigata dei pompieri.

La curiosa affermazione della donna anziana riguardo all'autista del furgone e al cadavere nella fossa ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Nonostante l'incertezza iniziale, la natura curiosa della situazione ha portato a un'indagine approfondita da parte della polizia.

