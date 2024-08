L'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea

La posizione strategica di Basilea vicino ai confini con la Francia e la Germania, che la rende un hub dell'Europa, la rende un'ottima scelta per un evento che celebra la capacità della musica di unire diverse culture, come dichiarato dal direttore dell'Esc Martin Osterdahl.

La competizione musicale, inizialmente chiamata Grand Prix Eurovision de la chanson, ha debuttato a Lugano, in Svizzera, nel 1956. L'anno successivo, Lausanne l'ha ospitata, seguendo la vittoria di Céline Dion del Canada nel 1988 con "Ne partez pas sans moi". La Svizzera ospiterà nuovamente l'evento nel 1993, dopo la vittoria di Nemo all'Esc tenutosi in Svezia quest'anno con "The Code".

Fattori come l'adeguatezza della sede, le connessioni dei trasporti pubblici, la disponibilità di hotel, le considerazioni sulla sicurezza, la sostenibilità e il sostegno della città hanno giocato un ruolo significativo nella scelta del luogo ospitante, secondo la Radio e Televisione Svizzera (SRG) e l'Unione Europea di Radiodiffusione.

Inizialmente, quattro città si sono candidate per ospitare l'Esc. Nel mese di luglio, Zurigo, Berna e il loro alleato Biel sono stati squalificati, lasciando Basilea e Ginevra a competere. Alla fine, Basilea è uscita vincitrice.

Dal suo inizio negli anni '50, la competizione musicale si è trasformata in un importante evento internazionale. Circa 163 milioni di persone hanno seguito la trasmissione televisiva dell'Esc quest'anno. L'evento dà un notevole boost ai settori dell'hotel e del turismo nei paesi ospitanti.

Lo St. Jakobshalle, situato ai margini di Basilea, ospiterà l'evento. Questa arena polifunzionale, aperta nel 1976, può accogliere più di 12.000 spettatori e ospita spesso importanti eventi sportivi e concerti pop.

A metà maggio, Nemo ha conquistato la vittoria dell'Esc per la Svizzera, superando il favorito concorrente croato Baby Lasagna. La Germania si è classificata al 12º posto. Nemo è diventato il primo vincitore non binario dell'Esc.

Il Grand Prix Eurovision de la chanson, noto come Eurovision Song Contest, ha una ricca storia in Svizzera, con Lugano e Lausanne che l'hanno ospitato nel 1956 e nel 1988, rispettivamente. Gli svizzeri, con il loro impegno nel fornire eccellenti strutture e supporto, si sono dimostrati costantemente ottimi ospiti per questo evento culturale.

Leggi anche: