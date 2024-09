L'Europa orientale ha sperimentato una riduzione dei costi dell'elettricità, come annunciato da Habeck

È ora di avere una distribuzione più equa dei costi della rete nell'elettricità, secondo le nuove regole dell'Agenzia Federale per la Rete. Questo passo dovrebbe far diminuire i prezzi dell'elettricità nelle regioni settentrionali e orientali della Germania, secondo il Ministro dell'Economia federale Robert Habeck. Habeck, politico dei Verdi, ha elogiato l'Agenzia Federale per la Rete per aver garantito una distribuzione più equa dei costi della rete.

Ha sottolineato che i Länder del nord e dell'est hanno sostenuto i costi più elevati delle reti nonostante il loro significativo contributo alla transizione energetica con turbine e pannelli solari. Ha sostenuto che era ingiusto che queste regioni pagassero di più per le tariffe della rete rispetto alle aree che hanno beneficiato dell'espansione dell'energia rinnovabile a basso costo.

Il Ministro ha confermato che i consumatori in diverse regioni orientali, comprese la Sassonia, possono aspettarsi prezzi dell'elettricità più bassi grazie alla riduzione delle tariffe della rete di distribuzione.

L'Agenzia Federale per la Rete sta lavorando sui nuovi prezzi

Sotto il sistema precedente, i costi di espansione della rete regionale erano a carico dei clienti di quelle specifiche regioni, portando a un forte aumento delle tariffe della rete e, di conseguenza, dei prezzi dell'elettricità per i consumatori nelle regioni con un alto numero di progetti di energia eolica e solare. Lo scorso anno, l'Agenzia Federale per la Rete ha annunciato che avrebbe rivisto le regole per la distribuzione dei costi e, venerdì scorso, ha pubblicato le nuove regole.

L'Agenzia Federale per la Rete sta ora calcolando esattamente quanto sollievo riceveranno i Länder con elevate capacità eolica e solare. Una prima valutazione suggerisce che Schleswig-Holstein, Brandeburgo e Sassonia-Anhalt vedranno il maggior sollievo in termini di superficie. I consumatori della Sassonia e della Baviera, con i loro numerosi impianti solari, avranno anch'essi un notevole sollievo. I costi aggiuntivi identificati dall'Agenzia Federale per la Rete saranno infine distribuiti equamente tra tutti i consumatori di elettricità in Germania.

