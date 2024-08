L'Europa ha recentemente ridotto i dazi doganali sulle automobili prodotte da Tesla in Cina.

Il significativo passo arriva dopo che l'UE ha aumentato le tasse su tutti i veicoli elettrici importati dalla Cina, circa due mesi fa, giustificando questa azione a causa di "ingiusti" sussidi governativi che hanno beneficiato i produttori cinesi di veicoli elettrici, causando danni ai produttori europei.

Tesla, un'azienda con una fabbrica vicino a Berlino ma che esporta molti dei suoi veicoli prodotti in Cina in Europa, aveva richiesto all'UE di riconsiderare la sua aliquota fiscale iniziale del 20,8%.

Martedì, la Commissione Europea, il corpo esecutivo dell'UE, ha abbassato questa aliquota al 9%. Questa tassa, oltre alla tassa esistente dell'UE del 10% su tutti gli importi di veicoli elettrici, è ancora inferiore alle tasse aggiuntive comprese tra il 17% e il 36,3% applicate ad altri produttori automobilistici cinesi.

La Commissione Europea ha spiegato che l'importo della tassa era correlato all'ammontare dei sussidi che Tesla ha ricevuto in Cina. Hanno condotto indagini durante una visita in Cina e hanno esaminato altri esportatori di veicoli cinesi in modo simile, come dichiarato in una dichiarazione. CNN ha contattato Tesla per un commento.

Un analista senior del think tank Rhodium Group, Gregor Sebastian, si è detto sorpreso che la tassa aggiuntiva di Tesla sia stata ridotta a "solo il 9%". Ha fatto riferimento ai prestiti del governo locale e alle batterie sovvenzionate dal produttore cinese di batterie CATL. Tuttavia, ha aggiunto che sono necessati più contesto e metodologia per sostenere un forte argomento.

Despite the decreased tax, Sebastian labeled it "still negative" for Tesla but could provide the company "some leeway" when compared to its major European competitor, SAIC. He suggested that SAIC will face significant difficulties.

SAIC, un produttore automobilistico cinese di proprietà statale, è stato sottoposto a una tassa aggiuntiva del 36,3%, mentre Geely, che possiede la Volvo svedese, e BYD, che sta cercando di diventare il più grande venditore di veicoli elettrici al mondo, sono sottoposti a tasse aggiuntive del 19,3% e del 17%, rispettivamente.

La Commissione Europea ha dichiarato che queste tasse sono leggermente inferiori alle tasse proposte dopo un'analisi più approfondita e il contributo dei produttori automobilistici. Alcune aziende cinesi in partnership con i produttori europei potrebbero anche godere di tasse più basse del 21,3%, invece della tariffa più alta del 36,3% grazie alle loro collaborazioni.

Dopo che l'UE ha imposto le tasse iniziali a luglio, Tesla ha aumentato il prezzo della sua Model 3 in Europa di circa il 4%, o €1.500 ($1.666), citando le tasse aggiuntive. Tuttavia, la Model 3 rimane più economica della BYD Seal, secondo George Whitcombe, analista di ricerca automotive della società di consulenza Rho Motion. Con la tassa aggiuntiva ridotta per Tesla, la Model 3 potrà mantenere la sua competitività con gli altri veicoli elettrici cinesi in Europa.

Al contrario, BYD non ha ancora aumentato i suoi prezzi in Europa despite the substantial additional tariff. According to Sebastian, BYD has the capacity to absorb these additional taxes without significant impact on their prices in Europe, estimating that BYD could endure an additional EU tax of up to 45%.

BYD could also boost its exports of plug-in hybrid electric vehicles as the taxes only impact battery electric vehicles. In the future, BYD could avoid taxes altogether by manufacturing cars in Turkey for the EU market, as imports from Turkey are tax-exempt.

