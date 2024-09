L'Europa centrale è in pericolo di precipitazioni significative.

Il prossimo fine settimana porta preoccupazione per le autorità in Austria e nella Repubblica Ceca a causa delle forti piogge previste. L'Austria ha già emesso un avviso di viaggio, mentre i residenti cechi sono invitati a prepararsi per possibili evacuazioni.

La settimana a venire sarà caratterizzata da intense piogge, principalmente concentrate nel sud-est della Germania. La bassa pressione di Genova, denominata "Anett", sta raccogliendo acqua dall'Adriatico e si prevede che ne rilascerà una notevole quantità sulle Alpi Orientali, in particolare nella Repubblica Ceca. Le piogge non sono previste cessare fino all'inizio della prossima settimana, lasciando austriaci e cechi a fare fronte alle condizioni meteorologiche avverse.

In Austria e nella Repubblica Ceca, le piogge più intense si verificheranno senza dubbio tra venerdì e la sera di lunedì, con le montagne del Karwendel e la regione del Berchtesgaden che riceveranno da 100 a 200 litri di pioggia per metro quadrato. Al contrario, la Sassonia, specificamente le montagne dell'Ora, riceverà da 50 a 100 litri. Le piogge potrebbero cessare temporaneamente domenica, ma le quantità potrebbero ancora portare a inondazioni locali e potenziali frane.

Austriaci e cechi si preparano per una catastrofe piovosa

La situazione è particolarmente critica per le regioni che si estendono dall'Austria orientale alla Repubblica Ceca e al sud della Polonia. Per queste regioni, le previsioni prevedono da 250 a 350 litri di pioggia nei prossimi tre giorni. L'Austria inferiore è particolarmente vulnerabile a questo diluvio, con Sankt Pölten che potrebbe ricevere fino a 430 litri di pioggia dal venerdì alla sera di lunedì. Per fare un paragone, la pioggia annuale tipica di Berlino ammonta a 581 litri.

Il fiume Danubio subirà piogge intense per tre giorni. Nonostante il Danubio scorra attualmente attraverso la Germania con un livello d'acqua basso, le quantità di pioggia previste dovrebbero scatenare una situazione di inondazione straordinaria.

Fortunatamente per l'Austria, le temperature fredde accompagnate dalle piogge aiuteranno la loro causa. La linea della neve è scesa sotto i 1000 metri in alcune aree, con fino a 50-60 centimetri di neve fresca sulle montagne sopra i 2000 metri, come le Alpi di Zillertal. Ciò aiuterà i fiumi poiché l'acqua rimarrà neve sulle montagne.

Purtroppo, i cechi non hanno questo vantaggio. Le piogge intense previste da alcuni modelli ammontano a 470 litri, tutti sotto forma di pioggia. L'acqua si accumulerà principalmente nell'Elba e verrà trasportata in Germania. Le autorità ceche hanno invitato i residenti che vivono in zone potenzialmente a rischio di inondazioni a preparare i loro kit di evacuazione e a svuotare i loro seminterrati. Numerosi dighe hanno già rilasciato acqua per creare ulteriori capacità e il ministro dell'Ambiente ceco Petr Hladik ha paragonato la situazione alle inondazioni del 1997 dell'Oder e del 2002 dell'Elba.

Le autorità tedesche avvertono di possibili blackout

L'Austria ha emesso un avviso di viaggio dalla sua compagnia ferroviaria federale e il servizio ferroviario tra Bad Hofgastein e Bad Gastein nella regione del Salisburghese è stato sospeso a causa della forte nevicata dal giovedì al venerdì. various roads in Austria have been blocked due to fallen trees or stranded vehicles, with others, such as the Grossglockner High Alpine Road, temporarily closed solely for safety reasons.

Additionally, snowchain requirements are being enforced in specific areas, making travel conditions perilous for tourists in higher mountain ranges. A snowstorm in the Dolomites has tragically claimed the life of a Canadian woman. In Croatia, disaster services anticipate heavy rain, powerful winds, and potentially severe flash floods. Consequently, a level-two weather alert has been implemented.

Polish authorities have recommended citizens to prepare for potential flooding due to persistent rainfall. They have advised residents near rivers on the ground floor to prepare for flooding, and garages should be cleared and cars relocated to a secure location. It is also anticipated that there may be service interruptions in the drinking water and electricity supply.

In Dresden, a race against time is underway. The debris from the collapsed Carol Bridge remains in the Elbe, and alarm level 1 will be reached on Sunday – the lowest of four warning levels. By Wednesday, level 3 could be attained. The Elbe's water level could reach six to seven meters, while its normal level is two meters.

In light of the forecasted heavy rainfall, the Czech Republic is at risk of significant flooding, particularly in regions near the Elbe River. The anticipated rainfall of up to 470 liters in three days could lead to flooding similar to the 1997 Oder flood and the 2002 Elbe flood.

As a result of the heavy rainfall, many dams in the Czech Republic have already released water to create additional capacities, and residents living in potential flood zones have been advised to prepare their evacuation kits and clear out their basements.

