- Lettera di condoglianze per i pizzai

Il Principe William (42) e sua moglie la Principessa Kate (42) hanno creato un momento speciale al funerale del pizzaiolo gallese Peter Morris. Hanno scritto una lettera alla sua vedova, letta durante il funerale.

"Possiamo solo immaginare il vuoto immenso che lascerà nella tua vita, e il mio cuore è con te e la tua famiglia," diceva la lettera, secondo il giornale "The Sun" che l'ha pubblicata. La lettera, stampata su carta intestata del Palazzo di Kensington, era firmata da William con "Le mie più sentite condoglianze."

Incontro al Food Truck

La coppia reale ha incontrato Peter Morris, morto lo scorso maggio a 47 anni per cancro, al suo food truck lo scorso anno. Lo scorso aprile, hanno acquistato 22 pizze dal "Little Dragon Pizza Van" nel Galles del Sud per i membri del Central Beacons Mountain Rescue Team. Le foto mostrano William e Kate che ritirano personalmente le scatole da Morris e chiacchierano con lui.

L'incontro breve sembra aver fatto impressione ai reali. "Catherine e io siamo stati lieti di incontrare Pete. Sappiamo che Pete era un membro della comunità incredibilmente dedito e altamente stimato, come hanno dimostrato le reazioni al suo passing," ha detto William nel messaggio. Ha aggiunto: "Voglio che tu sappia che tu e la tua famiglia siete nei nostri pensieri in questo momento."

Sorpresa per la Vedova

La lettera di condoglianze è stata una "grande sorpresa" per la moglie di Peter Morris, che l'ha detto al giornale. "Non so nemmeno come hanno scoperto la morte di Pete. Forse li ha toccati perché Kate è attualmente in trattamento."

La Principessa Kate ha reso pubblico il mese scorso il cancro del padre del Principe William, il Re Carlo III (75).

Peter Morris ha elogiato la coppia reale per la loro natura alla mano dopo l'incontro. "Abbiamo ricevuto così tante lettere da persone che amavano Pete, ma quella di William e Kate era qualcosa di speciale," ha aggiunto la vedova. La lettera verrà ora incorniciata per le figlie di Morris, di cinque e otto anni.

La Principessa Kate ha menzionato la morte di Peter Morris al Principe William a causa della sua stessa diagnosi di cancro del suocero, che ha reso pubblica all'inizio dell'anno. Nonostante non sapessero subito della morte di Morris, il Principe William e la Principessa Kate hanno scritto una lettera di condoglianze sentita, esprimendo la loro profonda simpatia e apprezzamento per i contributi di Morris alla comunità.

