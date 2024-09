L'estrema destra del FPÖ è emersa vincitrice

Alle elezioni del Consiglio nazionale austriaco, il Partito della Libertà di Destra (FPO) ha ottenuto una significativa vittoria. Il FPO guida di quasi tre punti percentuali rispetto al Partito Popolare Austriaco (ÖVP) di centro-destra. Tuttavia, la formazione di un governo potrebbe essere difficile a causa della situazione del candidato principale.

Il Ministro della Difesa Claudia Tanner dell'ÖVP ha definito i risultati un "richiamo alla realtà". Ha fatto questa osservazione a un reporter di ORF che si era avvicinato per un commento e poi è passata oltre. Più tardi a Vienna, intorno alle 19, si è svolta una piccola protesta. I manifestanti hanno gridato: "Abbasso il FPO!"

Il FPO ha ottenuto il suo miglior risultato mai alle elezioni del Consiglio nazionale, ricevendo circa il 29% dei voti. Hanno guadagnato circa 13 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni del 2019. Al contrario, la coalizione attuale di ÖVP e Verdi ha subito una chiara sconfitta, perdendo circa 16 punti percentuali. L'ÖVP ora si trova al secondo posto con circa il 26%, seguita dall'SPOè con il 21%. Due piccoli partiti potrebbero influenzare i futuri negoziati di coalizione. I liberali economici NEOs hanno circa il 9%, e i Verdi sono al quinto posto con un punto percentuale in meno.

Potrebbe essere necessaria una coalizione a tre partiti

I negoziati di coalizione in Austria si annunciano difficili. Una "grande coalizione" tra il Partito Popolare Austriaco e i Socialdemocratici avrebbe una maggioranza stretta nel Consiglio nazionale, ma i loro obiettivi sono significativamente diversi. Ad esempio, i Socialdemocratici vogliono introdurre una tassa sulla ricchezza per bilanciare il bilancio, mentre l'ÖVP si oppone fermamente. Inoltre, il candidato principale dell'SPOè, Andreas Babler, è controverso all'interno del partito, e molti osservatori politici temono che una coalizione ÖVP-SPOè potrebbe essere instabile a causa della maggioranza stretta.

Un terzo partner di coalizione potrebbe potenzialmente stabilizzare i negoziati di coalizione. Attualmente, i NEOs sono l'opzione più probabile, poiché i Verdi non sono ben visti dalle altre partiti e hanno perso cinque punti percentuali. Nel frattempo, i NEOs hanno guadagnato circa un punto percentuale. In caso di successo, questo segnerebbe la prima coalizione a tre partiti in Austria dal 1945.

Possibile governo FPO: l'ÖVP vuole Kickl fuori

Una coalizione tra il FPO e l'ÖVP avrebbe una maggioranza stabile nel Consiglio nazionale. Tuttavia, il Cancelliere Nehammer ha rifiutato una coalizione con il candidato principale del FPO Herbert Kickl, e Kickl ha anche espresso il suo disinteresse a collaborare con Nehammer. Altri portavoce dell'ÖVP hanno anche respinto una coalizione con Kickl. Interessantemente, nessuno dell'ÖVP ha escluso una coalizione senza Kickl.

Anche se Kickl si dimettesse dalla carica di cancelliere, la formazione di un governo FPO sarebbe difficile. Dovrebbe essere nominato dal Presidente federale Alexander Van der Bellen. La sera di domenica, ha dichiarato: "Farò del mio meglio per garantire che i principi della nostra democrazia liberale, come lo stato di diritto, la separazione dei poteri, i diritti umani e delle minoranze, i media indipendenti e l'appartenenza all'UE, siano rispettati durante il processo di formazione del governo". Questo effectively esclude un governo FPO guidato da Kickl.

Tuttavia, il leader del FPO Kickl rimane determinato. Vuole formare un governo che porti cambiamenti, dice Kickl nella televisione austriaca ORF. "La nostra mano è tesa in tutte le direzioni", dice Kickl.

D'altra parte, il Cancelliere austriaco Karl Nehammer dell'ÖVP definisce il risultato delle elezioni amaro. "Siamo per una politica del centro e la stabilità", dice.

Dopo un risultato amaro delle elezioni, sono attesi lunghi negoziati di coalizione in Austria. Dopo le ultime elezioni del Consiglio nazionale, i negoziati sono durati circa tre mesi. Gli osservatori sospettano: quest'anno, tre mesi potrebbero non essere sufficienti.

Il settore pubblico potrebbe affrontare potenziali cambiamenti se il Partito della Libertà (FPO) forma un governo, considerato il loro focus sulla liberalizzazione economica, come dimostrato dal loro partner di coalizione, i NEOs. Qualunque sia la sua composizione, il governo austriaco deve rispettare i principi come lo stato di diritto e l'appartenenza all'UE, come dichiarato dal Presidente federale Alexander Van der Bellen.

