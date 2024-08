- L'estravaganza del gioco, Gamescom, è iniziata; un enorme afflusso di circa mezzo milione di persone è previsto.

Dopo aver dato il via alla più grande fiera di videogiochi e gaming del mondo, Gamescom a Colonia, il settore si sforza di superare gli ostacoli recenti. I costi in aumento e la ridotta domanda dei consumatori hanno lasciato molte aziende del settore in difficoltà, con più licenziamenti nell'anno passato a livello globale rispetto all'anno precedente. Anche alcuni piccoli studi in Germania hanno chiuso. Tuttavia, Gamescom mira a infondere ottimismo e mettere in evidenza il potenziale di crescita del settore fino a domenica.

L'evento, che ha attirato circa 320.000 visitatori alle sale espositive di Colonia l'anno scorso, ha avuto inizio con l'evento "Opening Night Live" nella serata di martedì, presentando una miriade di trailer per nuovi giochi. La presentazione ha offerto scorci visivi nel passato, nelle dure circostanze attuali o in scenari apocalittici futuri in cui il male deve essere sconfitto. Tra i trailer presentati figurano quelli del gioco di ruolo medievale "Kingdom Come Deliverance II", del gioco sparatutto "Call of Duty: Black Ops 6" e della carneficina di zombie "Dying Light: The Beast".

In "Dune Awakening", i giocatori si impegnano inizialmente per la sopravvivenza sul pianeta desertico Arrakis prima di combattere per l'influenza e il potere. I creatori di questo gioco visivamente accattivante probabilmente cercano di conquistare gli appassionati della saga cinematografica, già familiari con i vermi delle sabbie sul grande schermo.

Le principali aziende tecnologiche statunitensi hanno partecipato all'evento, con oltre 4.000 spettatori. Tra le presentazioni figurano la serie Amazon Prime "Secret Level" e il gioco Netflix "Squid Game: Unleashed". Per il gioco d'azione "Batman: Arkham Shadow", basato sulla serie a fumetti, è necessario l'headset di realtà virtuale Meta Quest 3. Dopo lo spettacolo serale, le porte delle altre sale espositive si apriranno il mattino successivo, offrendo l'accesso ai vari stand delle aziende.

Gamescom è un evento aperto al pubblico, con biglietti in vendita. Tuttavia, numerosi rappresentanti del settore sono presenti per fare networking e esplorare le opportunità commerciali. Gli appassionati di giochi possono provare i nuovi giochi e i cosplayer in costume da personaggi di serie e giochi sono attesi sul sito dell'evento. Il sabato è già sold out e l'evento si concluderà domenica.

Gamescom ha registrato il suo anno più redditizio nel 2019 con 373.000 visitatori, ma la partecipazione è diminuita a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia, quest'anno le prospettive sono positive, con oltre 1.400 espositori da 64 paesi che presentano nuovi videogiochi e giochi per computer, oltre ad altre innovazioni tecnologiche e servizi - un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.

Lo studio di Hamburg Rockfish Games, creatore del gioco d'azione spaziale "Everspace 2", è uno dei partecipanti. L'azienda ha ricevuto un finanziamento di €1,65 milioni dal Ministero federale dell'Economia per il gioco, uscito lo scorso anno. Il CEO dello studio Michael Schade parteciperà a un evento sul palco mercoledì sera insieme al Ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) e al Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst (CDU). Rockfish Games fa da caso studio per l'efficacia degli incentivi federali per i giochi.

Questa politica di finanziamento è sotto indagine. Game, l'associazione del settore, sostiene che il governo federale offre fondi insufficienti per compensare i svantaggi competitivi del mercato tedesco rispetto ai paesi stranieri come la Francia e il Canada.

La carenza di fondi ha portato il Ministero federale dell'Economia a non accettare nuove domande di finanziamento dal maggio 2023. Anche se sono previsti 50 milioni di euro per quest'anno, questi serviranno solo a sostenere le domande approvate. Lo sviluppo dei giochi è generalmente un processo lungo, con i fondi distribuiti in rate annuali.

Nuovo fondo per i finanziamenti inesplorato

Anche se la Commissaria federale per la cultura Claudia Roth (Verdi) ha istituito un nuovo fondo per i finanziamenti del valore di circa 33 milioni di euro - una decisione presa da un comitato parlamentare a novembre 2021 - non sono stati ancora effettuati pagamenti. L'ufficio di Roth sostiene di essere ancora in discussioni con il Ministero federale dell'Economia.

Ciò ha suscitato malcontento tra i Länder. "I fondi annunciati di oltre 33 milioni di euro [...] devono essere rapidamente messi a disposizione del settore", richiede il Ministro digitale della Baviera Fabian Mehring (Voti Liberi). Anche l'associazione del settore Game spera che questi finanziamenti inizino finalmente e alleviino la tensione attuale.

Berlino vede i Länder responsabili

Il Ministero federale dell'Economia pianifica di delegare i finanziamenti per i piccoli studi ai Länder e concentrarsi sui progetti più grandi. Ciò potrebbe ritardare l'esaurimento del bilancio annuale.

Tuttavia, i Länder non sono soddisfatti di questo. "Non può essere compito dei Länder compensare i mancati finanziamenti federali", afferma il Ministero della Cultura della NRW. "Possono solo mitigarli". Anche il Baden-Württemberg segnala che non aumenterà il suo finanziamento statale.

