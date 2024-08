L'Estonia vuole controlli doganali più severi al confine con la Russia

L'Estonia ha implementato il controllo doganale completo al suo confine orientale UE con la Russia. Dopo una decisione del governo nel paese baltico UE e NATO, controlli più rigorosi sono ora in vigore ai punti di attraversamento stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa, sostituendo i precedenti controlli basati sul rischio per passeggeri e veicoli. Ciò mira a prevenire il trasporto e il transito di beni soggetti a sanzioni UE attraverso l'Estonia.

Il Dipartimento estone delle tasse e delle dogane esorta tutti i attraversatori di frontiera a verificare di non trasportare alcun oggetto proibito e a consentire tempi significativamente più lunghi per l'attraversamento della frontiera. Secondo il capo delle dogane Voldemar Linno, in futuro ogni persona e veicolo verrà controllato.

Dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'UE ha adottato 14 pacchetti di sanzioni contro la Russia, comprese numerose restrizioni commerciali. Il numero di violazioni è particolarmente elevato al punto di attraversamento della città di Narva, con almeno una persona all'ora respinta con un avvertimento per violazioni delle sanzioni, secondo il capo delle dogane estoni.

Il controllo doganale completo al confine estone con la Russia si concentra sui punti di attraversamento di Narva, Koidula e Luhamaa. L'applicazione rigorosa delle sanzioni UE in questi punti richiede il controllo completo di tutte le persone e i veicoli.

Leggi anche: