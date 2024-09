L'estinzione dell'umanità coincide con quella della specie.

In the intricate web of nature, each plant, animal, and fungus plays an essential role. The disappearance of a species can lead to far-reaching consequences, even impacting humans. A recent investigation has raised concerns: More species are at risk of extinction than previously thought.

La vita umana è intrecciata con la natura. "Dall'aria che respiriamo, all'acqua potabile pulita, al cibo, ai tessuti, ai materiali da costruzione e alle medicine - la nostra salute, la nostra nutrizione e il nostro benessere dipendono dalla vasta gamma di risorse che la natura ci fornisce," spiega la Rete di Ricerca Leibniz sulla Biodiversità in un rapporto. Tuttavia, la biodiversità della Terra è minacciata. In tutto il mondo, più di due milioni di specie di piante e animali sono a rischio di estinzione, con l'Europa che sta perdendo una su cinque delle sue specie, secondo uno studio.

Un team di ricerca, che include Axel Hochkirch del Museo Nazionale di Storia Naturale del Lussemburgo e dell'Università di Treviri, ha analizzato le specie di vertebrati europee, tra cui anfibi, uccelli, pesci, rettili, mammiferi, invertebrati come farfalle e api, e diverse specie di piante. Hanno scoperto che il 19% delle 14.669 specie esaminate è minacciato di estinzione in Europa, con il 27% delle piante native a rischio e il 24% degli invertebrati e il 18% dei vertebrati interessati.

Lo studio, pubblicato a novembre 2023 sulla rivista "PLoS One", rivela che il numero di specie minacciate non differisce significativamente tra i diversi gruppi di specie.

Usando nuovi dati, il team ha scoperto che il numero globale di specie minacciate è doppio rispetto a quanto stimato dall'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) nel 2019. In quel momento, l'IPBES stimava che un milione delle otto milioni di specie fosse minacciata.

Una perdita irreversibile

I sistemi della natura sono complessi, con nessuna specie che esiste in isolamento. Ogni specie gioca un ruolo nel suo ecosistema, dalle piante e dai funghi agli insetti. La stabilità degli ecosistemi dipende dalla loro diversità. Gli scienziati concordano sul fatto che l'estinzione di una specie aumenta il rischio di grandi collassi degli ecosistemi e mette a repentaglio la sopravvivenza umana.

"L'estinzione delle specie determina Ultimately whether the human race will survive on Earth," ha detto il biologo Katrin Böhning-Gaese al "Mirror". Carl Beierkuhnlein, direttore della cattedra di biogeografia all'Università di Bayreuth, condivide questa opinione. La biodiversità è cruciale per proteggere contro le inondazioni, l'acqua potabile pulita, la stabilità dei pendii, l'impollinazione delle colture e molti altri servizi ecosistemici esistenzialmente rilevanti. "Nessuna società può permettersi di sostituire questi servizi naturali con soluzioni tecnologiche," dice Beierkuhnlein.

Più di due terzi dei raccolti campestri a livello globale, tra cui molti frutti e verdure, caffè e cacao, dipendono da predatori naturali come gli insetti. Senza questi, l'approvvigionamento alimentare umano potrebbe diventare significativamente scarso. Attualmente, un terzo di tutte le specie di insetti a livello mondiale è a rischio di estinzione. Per la medicina, una ulteriore perdita di biodiversità sarebbe un disastro, poiché molte medicine provengono dalla natura - circa il 70% solo nel trattamento del cancro.

"Nella biodiversità biologica giace la conoscenza di 3,5 miliardi di anni di evoluzione naturale," dice Klement Tockner, professore di scienze degli ecosistemi e direttore generale della Società Senckenberg, alla German Wave. "La perdita in corso del nostro capitale naturale rappresenta la maggiore minaccia per l'umanità - una volta persa, non tornerà mai più."

"Ci mancano le azioni"

Le cause dell'estinzione delle specie sono molteplici, con l'uso intensivo delle terre e dei mari che rappresenta la maggiore minaccia, secondo lo studio. "Mentre è stato riconosciuto in precedenza che i cambiamenti nell'uso del terreno agricolo rappresentano una minaccia significativa, la nostra analisi è la più completa e chiara finora nel confermare l'ampiezza di questa minaccia a livello continentale," scrivono gli autori. L'uso eccessivo delle risorse biologiche e le condizioni meteorologiche estreme causate dal cambiamento climatico rappresentano anche una minaccia significativa per la biodiversità.

Tuttavia, i ricercatori vedono anche motivi di speranza: le reintroduzioni di specie animali e la protezione speciale potrebbero aiutare a preservare la biodiversità. "È importante avviare misure per proteggere le specie in pericolo. Queste hanno già dimostrato successo nei vertebrati, come testimoniato dalla diffusione di specie precedentemente in pericolo come il cicogna nera, l'aquila pescatrice, il falco pellegrino e l'istrice," dice Hochkirch. "È importante implementare le misure di conservazione necessarie in tempo. Abbiamo già sufficienti prove per agire - ci mancano solo le azioni."

L'importanza di preservare la biodiversità viene evidenziata in questo contesto, poiché l'educazione sul ruolo critico di ogni specie negli ecosistemi può ispirare azioni per proteggerle. Ad esempio, gli studenti che imparano la relazione tra le api e i raccolti potrebbero diventare difensori della conservazione delle api, contribuendo così alla sicurezza alimentare.

Nella lotta per invertire la crisi attuale della biodiversità, l'educazione gioca un ruolo pivotale nel sensibilizzare e nel fomentare un senso di responsabilità tra gli individui per preservare gli ecosistemi fragili della Terra e i preziosi esseri che li abitano.

