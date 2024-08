L'estimato guida turistico Rick Steves annuncia la sua diagnosi di cancro alla prostata, preparandosi per un intervento chirurgico programmato.

Steves ha delineato esplicitamente il suo piano per riguadagnare la salute, menzionando la sua prossima operazione alla prostata in autunno, che lo terrà brevemente in ospedale, come dichiarato in un recente post su X. Questo post è stato confermato come autentico dal suo rappresentante, Amy Duncan.

Conosciuto per la sua esperienza in viaggi europei, Steves ha trascorso diverse decadi condividendo le sue intuizioni attraverso serie di guide, programmi televisivi e radiofonici e una rubrica di viaggio.

Il suo programma di successo, "Rick Steves’ Europe", secondo il suo sito web, serve come risorsa principale per i viaggiatori europei in erba. Il programma fornisce consigli preziosi su argomenti come il fare i bagagli, i trasporti, la visita dei luoghi, i pasti e persino come evitare di essere vittima di borseggiatori.

Il suo blog di viaggio dedicato ai viaggiatori europei offre anche intuizioni su vari aspetti dei viaggi in Europa.

Il suo medico gli ha dato il via libera per visitare la Francia per tre settimane per girare, con l'operazione prevista per la fine di settembre. Ha espresso ottimismo, citando le statistiche che suggeriscono che dovrebbe riprendersi benissimo.

Il cancro alla prostata è il secondo cancro più diffuso tra gli uomini negli Stati Uniti, superato solo dai tumori della pelle non melanoma. Circa il 11% degli uomini americani verrà diagnosticato con il cancro alla prostata nel corso della vita, con un tasso di mortalità di circa il 2,5%, che colpisce circa 1 su 41 uomini. Si spendono circa 10 miliardi di dollari all'anno per il trattamento del cancro alla prostata negli Stati Uniti.

La maggior parte dei tumori alla prostata si sviluppa a un ritmo lento, spesso richiedendo almeno 10 anni perché un tumore all'interno della prostata causi sintomi evidenti.

Steves ha espresso positività riguardo alle prospettive del suo recupero, menzionando l'anticipazione di "souvenirs" come apprezzare le piccole gioie della vita, essere grato per gli amici e la famiglia e stupirsi del mondo della medicina moderna. Ha ribadito la sua fiducia nel suo medico e nel Seattle's Fred Hutchinson Cancer Center, guardando avanti a

