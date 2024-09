L'estimato Arnold Schwarzenegger riceve un dottorato onorario.

Arnold Schwarzenegger, il distinto attore, ex-bodybuilder e politico, sta ricevendo un dottorato onorario a Berlino da parte di un'università privata. La Hertie School è colei che conferisce questo riconoscimento all'77enne, un sostenitore a lungo termine della conservazione ambientale e della sostenibilità. Schwarzenegger ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione personale a questa cerimonia.

Secondo Cornelia Woll, presidente dell'università, il titolo riconosce il lavoro pionieristico di Schwarzenegger, che si concentra principalmente sull'impegno bipartisan e sulla decisione basata sull'evidenza. La sua dedizione costante alla conservazione ambientale, all'impegno della società civile e alla politica innovativa ha lasciato un'impronta indelebile nel dibattito globale sul cambiamento climatico.

Robert Habeck, che serve come Vice Cancelliere e Ministro federale dell'Economia, terrà il discorso di lode durante la cerimonia di conferimento del dottorato onorario.

Transizione da Bodybuilder a ambientalista

Schwarzenegger è nato nel 1947 in Stiria e proviene da una famiglia umile. All'età di 20 anni ha conquistato il titolo di "Mr. Universe" e in seguito si è fatto un nome negli Stati Uniti come bodybuilder. La sua carriera ha preso una nuova direzione quando si è avventurato nel mondo del cinema, con un accento straniero e un nome impronunciabile. Ha acquisito la fama come star d'azione ("Conan il barbaro"). Schwarzenegger è diventato una figura di culto con il ruolo iconico di "Il Terminator" nel film omonimo del 1984 e ha anche recitato in commedie come "Kindergarten Cop".

Schwarzenegger ha servito come governatore della California dal 2003 al 2011. In questo periodo, ha giocato un ruolo significativo nella stesura di un accordo di protezione del clima che ha obbligato la California a ridurre significativamente le sue emissioni di gas serra.

Da allora, Schwarzenegger è diventato un sostenitore di primo piano per le iniziative di protezione del clima. La Hertie School onora il suo impegno continuo in questo campo con il dottorato onorario. Tra le sue iniziative, ha fondato l'organizzazione R20, che assiste i governi regionali in tutto il mondo nell'esecuzione di progetti sostenibili.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, Schwarzenegger ha sostenuto la transizione dalle fonti fossili. Si è lamentato del fatto che i pagamenti miliardari del carburante dell'Europa a Mosca stavano contribuendo a finanziare la guerra in Ucraina.

Il camminatore di Hollywood, riferendosi al ruolo iconico di Schwarzenegger come "Il Terminator", ha espresso la sua gratitudine per il dottorato onorario, riconoscendolo come un tributo alla sua advocacy ambientale. Nonostante il suo passato action-packed, l'impatto di Schwarzenegger sul dibattito globale sul cambiamento climatico attraverso le sue iniziative politiche a Hollywood e oltre continua ad essere significativo.

